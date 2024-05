Ciudad Juárez.– En medio de denuncias ciudadanas por la falta de medicamentos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, la Secretaría de Salud destacó que el suministro de fármacos en unidades médicas a cargo del Estado se encuentra por encima del 80 por ciento.

En su más reciente visita a la ciudad, la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván declaró que en el sistema de salud de Chihuahua hay abasto de medicamentos, porque están invirtiendo en lo que impacta de manera positiva en la vida de los juarenses.

“Porque nosotros invertimos como gobierno humanista en las cosas que sabemos que, si impacta en forma positiva a los juarenses, ¿qué le impacta de forma positiva a los juarenses?, las estancias infantiles, ¿qué les impacta de forma positiva? el MediChihuahua, ¿qué les impacta de forma positiva? toda la inversión que ha habido en agua potable, en drenaje y obviamente en el transporte”, declaró.

Según el departamento de comunicación social de la Secretaría de Salud estatal, el abasto de medicamentos y material de curación en las unidades hospitalarias y clínicas de servicios es actualmente del 80 por ciento en Juárez.

Porotro lado, el abasto de medicamentos y material de curación en las unidades médicas y clínicas del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) es del 82 por ciento.

Denuncian juarenses falta de medicamentos en el sector salud público

Ante las diversas quejas de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los juarenses denuncian que no hay abasto de medicinas, el personal es insuficiente e incluso usuarios señalaron que reciberon malos tratos en el sector salud público.

José Miguel Pérez relató que su esposa está internada Hospital General de Zona Número 6 del IMSS, dijo que no solo faltan medicamentos, sino también falta personal, ya que a pesar de que su paciente tenía varios días internada, aún no la había podido ver un especialista para mandarla a cirugía.

Comentó que el personal “toma como una excusa la falta de medicamento”, pues tampoco se les brinda la atención adecuada a los pacientes.

Daniela Almaraz, otra derechohabiente, comentó que su mamá batalló para que la atendiera, acudió a consulta por un dolor en la pierna, pero el doctor que la reviso solo le dijo que no faltara al trabajo por eso y no le dio incapacidad. Después de que fue con un médico particular, se dieron cuenta que tenía una arteria importante obstruida y fue entonces que la internaron en el hospital.

La señora Adelina José Cruz comentó que llevó a su hijo por un dolor en el apéndice al hospital 6 del IMSS, tardaron mucho sin atenderlo sin proporcionarle medicamentos y lo dejaron en el pasillo, ya que no había camas disponibles. Aseguró que no era el único caso, pues testificó que así estaban muchos otros pacientes.

Se buscó la postura del IMSS para conocer la situación sobre el abastecimiento de medicamentos y la atención que se brinda a los pacientes, sin embargo, hasta el cierre de la edición, no se proporcionó respuesta.

Atención en sector salud estatal

En el sector salud estatal se le cuestionó a los familiares de pacientes del Hospital General, comentaron que la atención ha sido buena y aunque la mayoría dijo que sí les han otorgado el tratamiento adecuado a sus pacientes, otros aseguraron que no les han otorgado ciertos medicamentos.

Así es el caso de la señora Martha Gutiérrez, quien dijo que la atención fue buena para su cuñada, internada en el hospital, pues no cuenta con seguro social. Sin embargo, les han pedido comprar ciertos medicamentos con valor de 8 mil pesos, por lo que tuvieron que juntar entre varios familiares y pedir prestado, ya que son de escasos recursos.

Edwin López comentó que su suegro está internado debido a que sufrió un infarto, dijo que los doctores han sido atentos con él, aunque sí le han solicitado uno que otro medicamento.

El señor Juan Macario Alcocer mencionó que la atención hacia su paciente fue buena y amable, aunque de momento no les han solicitado algún medicamento, sí les pidieron hacer una radiografía por fuera, ya que no cuentan con el equipo para sacar las placas en el hospital.

La señora Silvia comentó que internaron a su amiga y la atendieron de manera inmediata, quien es diabética y cuenta con el seguro Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Invitan a inscribirse a MediChihuahua

De acuerdo con Gobierno del Estado, el acceso a la salud es fundamental, por lo que se sigue atendiendo a la población que no cuenta con servicio médico a través del programa MediChihuahua.

Hasta el pasado 10 de mayo, la Secretaría de Salud llevaba un avance de 66 mil 287 personas registradas al programa en todo el estado y se habían realizado 489 mil 960 atenciones en las diferentes unidades de salud y hospitalarias.

Tan sólo en Ciudad Juárez se habían registrado 9 mil 602 personas de las cuales, 3 mil 311 fueron hombres y 6 mil 291 mujeres.

Unidades médicas y hospitales del Ichisal

Estas son las unidades médicas y hospitales a cargo del Gobierno Estatal: