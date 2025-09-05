Abandonan dos cuerpos con mensaje amenazante en El Papalote

Ciudad Juárez.– La madrugada de este viernes fueron localizados los cuerpos de dos hombres en calles de la colonia El Papalote, donde además se dejó un mensaje de carácter amenazante.

El hallazgo ocurrió en el cruce de Ejido San Lorencito y Ejido Robinson, hasta donde acudieron agentes municipales tras el reporte de vecinos sobre la presencia de personas sin vida en la vía pública.

De manera extraoficial se indicó que las víctimas presentaban huellas de violencia, estaban atadas y con impactos de arma de fuego en la cabeza. Junto a los cuerpos fue encontrada una cartulina con una advertencia que señalaba que “por andar de ratas” recibirían ese destino.

La escena fue asegurada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quedando a cargo de peritos de la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Delitos contra la Vida.