Abandonan cuerpo envuelto en cobija en Jardines del Aeropuerto

Ciudad Juárez.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado la noche del miércoles, a las 11:40 horas, en calles del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto.

El hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Pista y Año 1920, donde vecinos reportaron un bulto sospechoso envuelto en una cobija. Agentes municipales confirmaron que se trataba de un cadáver atado con cuerdas.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mientras agentes ministeriales y peritos iniciaron las investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar la causa de la muerte. Hasta el momento no hay información sobre la identidad de la víctima ni personas detenidas.