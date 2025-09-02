Ciudad Juárez.- Hace unos días, una perrita junto a sus nueve cachorros fue abandonada en una gasolinera de la avenida 16 de Septiembre, por lo que los despachadores no dudaron en atenderlos, cuidarlos y alimentarlos.

Este martes, NetNoticias acudió al lugar para solicitar apoyo y poder conseguir un hogar seguro para los cachorros y su madre, además de que los mismos despachadores buscan la manera de esterilizar a la familia perruna.

“Nosotros queremos que estén seguros y cuidados, si alguien quiere adoptar a algún perrito, lo agradeceremos, pero también queremos esterilizar a la mamá para que ya no tenga más y se vaya a poner en riesgo su salud y las de sus camadas y vaya a ver más perritos en la calle”, comentó el despachador.

Ante esta situación, se pidió el apoyo a la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) para esterilizar a la camada una. Al parecer los cachorros tienen poco más de 20 días de nacidos y aún no abren los ojos.

“Por suerte no se quieren despegar de su mamá, pero tenemos miedo de que cuando comiencen a caminar algún carro los atropelle, por eso es que les estamos buscando una familia a cada uno, donde si los quieran y los cuiden”, concluyó uno de los despachadores.

Para apoyar y ayudar a quienes atienden en la gasolinera, con alimento para perro, adopción o esterilización, la gasolinera se encuentra sobre la avenida 16 de Septiembre, a metros de la calle Brasil.