A un año de la tragedia, Cereso 3 va en camino de la mejora 

Ciudad Juárez.- Con un presupuesto de más de 23 millones de pesos a lo largo del 2023, la administración del Sistema Penitenciario mejoró la infraestructura y espacios del Centro de Readaptación Social 3 (Cereso), esto a un año de la fuga masiva de internos que cobró la vida de 10 custodios y siete internos.

Uno de los principales cambios en dicho centro fue el seccionamiento de la “celda VIP”, en la que estaba recluido Ernesto Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, misma que pasó de ser un espacio ilegalmente habilitado como un cuarto de lujo con comodidades tales como televisión por cable, internet, jacuzzi, a tener 10 celdas en las que hay 40 personas privadas de la libertad (PPL).

A un año de los disturbios en los que 30 reos, incluido 'El Neto', escaparon del Cereso No. 3, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dieron un recorrido a lo largo de la cárcel para mostrar tanto el control que se tiene del sistema penitenciario en Juárez, como para enseñar los cambios y habilitaciones que se le han realizado, mismas que buscan erradicar las condiciones de hacinamiento que, a palabras del mismo secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, lograrán evitar disturbios como los ocurridos el 1 de enero del 2023.

“Se han rehabilitado el módulo 15 en el interior de este penal, además estamos construyendo espacios para albergar a 660 personas PPL. Este esfuerzo es para poder ir abatiendo un poco la sobrepoblación que tiene este penal desde hace ya mucho tiempo”, indicó Loya.

El secretario señaló que fueron instalados 22 puntos de monitoreo inteligente entre cámaras PTZ fijas y analíticas, con lo que hay cerca de 100 cámaras de videovigilancia para poder monitorear todas las salas comunes del Cereso.

Foto: Mat Romero

Añadió que en el primer semestre de este 2024, se logrará abatir por primera vez desde hace más de 20 años la sobrepoblación, la cual es de poco menos de mil 100 PPL.

El Cereso fue diseñado para tener una capacidad máxima de reos de alrededor de 3 mil personas con los espacios actuales y hay un padrón de 4 mil 090 personas, con un déficit de alrededor 25 por ciento de custodios.

Loya también aceptó que la pérdida de la certificación del Cereso y el no cumplir con los estándares que marca la Comisión de Derechos Humanos, es debido a que hubo un abandono de más de 5 años.

“Esto dejó una marca específica de que al menos, hace más de 5 años hubo un abandono permanente en este penal y eso no solo es en términos de vigilancia, de infraestructura y de prestaciones al personal, sino también de ingresos de nuevo personal de custodios”, puntualizó Loya.

El Recorrido por el Cereso 3

Con una comitiva de alrededor de 100 personas, entre personal de la SSPE, Fiscalía General del Estado (FGE) y medios de comunicación, dio inicio el recorrido a lo largo del Cereso Estatal 3, minutos después de la 1:00 de la tarde del primero de enero del 2024.

Tanto el director de los Ceresos del Estado, Ricardo Realivázquez, como el director del Cereso 3, el general Ricardo Fernández Acosta, señalaron punto por punto cada una de las mejoras realizadas al centro, luego de la fuga masiva del 2023.

Foto: Recorrido por el Cereso 3 | Mat Romero

Realivázquez señaló que la puerta por donde eran introducidos los artículos ilegales que estaban en las celdas, tales como armas, droga, objetos electrónicos, entre otros, fue removida; también de manera periódica se han realizado recorridos para decomisar objetos no permitidos.

También mostraron la nueva ala de celdas, donde habrá capacidad para albergar a alrededor de 660 personas, la cual quedará concluida en abril o mayo del presente año, y está en un espacio que era una fábrica, la cual quedó inhabilitada.

El general Fernández Acosta señaló que la construcción de esta nueva área es con ayuda de los mismos PPL, con lo cual se plantea mantenerlos productivos y ocupados.

En distintas partes del centro penitenciario son visibles los Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI), los cuales están conectados a la Plataforma Centinela, de los cuales son 18 postes al interior, con 76 cámaras de vigilancia; también con los vehículos “Escorpiones”, los cuales cuentan con alta tecnología de monitoreo.

Otra de las rehabilitaciones fue la colocación de una puerta metálica, la cual hace un año era tan solo una reja con maya ciclónica por la cual se dio el escape de los 30 reos; fue subida la altura de las bardas y se instaló un cerco perimetral, también se colocaron más puntos de comunicación con el exterior (teléfonos) para que los PPL pudieran tener mayor comunicación con familiares y abogados.

También se dividieron las áreas para poder tener mayor control de los PPL, ya que anteriormente el área 4 y 5 tenían conexión, lo cual incitaba las riñas, además de tener la adición de una nueva ala de celdas de alta seguridad.

Foto: Mat Romero

Al interior del área 5, donde se encontraban las celdas VIP, el secretario Loya hizo una pausa para relatar qué, pese a las mejoras realizadas, actualmente se mantienen a los reos separados por el grupo criminal al que pertenecen.

Por último, Loya mencionó que el nuevo proyecto de infraestructura tendrá una mejora en la seguridad también del Cereso Femenil 2, el cual estará unido al Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai).

“En esta misma estrategia estamos haciendo obras de infraestructura en el Cersai, que se encuentra aquí en Ciudad Juárez para poder compartir con el femenil de aquí y de Ciudad Juárez, y eso también nos permitirá tener una mayor cantidad de espacios para poder tener a las personas privadas de la libertad conforme lo manda la Ley Nacional del Sistema Penitenciario”, declaró el secretario.

Foto: Mat Romero

Memorial a los Custodios Caídos

En la entrada principal del Cereso Estatal 3, fue colocada una placa conmemorativa para los custodios asesinados durante la fuga del 2023, esto luego de una ceremonia que se llevó a cabo a puerta cerrada.

A un año de la tragedia en la que los custodios Manuel Rodríguez Soria, Carlos Santiago Padilla Silva, Víctor Hugo Rivera Meraz, Carlos Ernesto Salinas Bañuelos, Edgar Omar Hernández García, José Ausencio Pérez Sifuentes, Abel Juárez Hernández, Jaime Arciniega Alvarado, Guadalupe Gámez Galán y Domingo Trébol Serrano perdieron la vida, familiares de los caídos mencionaron que el memorial y la placa son acciones 'tibias' por parte de la SSPE.

Foto: Memorial de los custodios fallecidos | Mat Romero

Claudia Iveth Pérez Fuentes, hermana de José Ausencio Pérez Fuentes, cree que el homenaje no estuvo a la altura de las acciones que realizaron los custodios, acciones en las que perdieron la vida al tratar de evitar la fuga.

Relató que solicitaron la colocación de bustos de los agentes, sin embargo, esta petición no fue aceptada, por lo que considera que el sacrificio de su hermano y los demás compañeros no valió la pena.

“No valoraron lo que mi hermano hizo porque creo que él dio su vida para que no salieran más reclusos y no valió la pena; nosotros lo recordamos siempre, no nada más hoy y hemos llorado mucho a mi hermano porque murió muy feo y siempre lo vamos a recordar, no nada más cada primero de enero”, señaló Pérez Fuentes.

Los custodios asesinados en la fuga fueron maniatados, arrastrados por los pasillos del penal y finalmente ejecutados.