A sus 80 años, Don Francisco bolea calzado para poder comer

Ciudad Juárez.– Originario de Durango y a sus 80 años de edad, Don Francisco se ha visto en la necesidad de salir en busca de su sustento diario cargando su banco y cajón de bolero.

Después de haberse dedicado durante toda su juventud a la albañilería, su cuerpo le ha cobrado la factura, los dolores diarios de espalda, articulaciones y manos por el trabajo de alto impacto son las consecuencias de la falta de prevención.

“Aquí estoy todos los días, no importa si hace frío o calor, yo aquí espero a los clientes para limpiar sus zapatos, aunque apenas tengo dos años en esto pues es lo que puedo hacer por mi edad… Pero hay días que de plano no hago ningún servicio y pues me regreso a mi casa, como hoy que no he hecho la cruz”, contó el adulto mayor.

El costo de su servicio como bolero es de 25 pesos, por lo que se extiende la invitación a la comunidad en general a apoyar a Don Francisco de lunes a domingo, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde a un costado de la catedral en la zona centro.