A pesar de incremento de ebrios al volante, no habrá retenes

Ciudad Juárez.- Luego de reconocer el incremento de un 20 a un 25 por ciento de personas detectadas conduciendo en estado de ebriedad durante el fin de semana, el director de Seguridad Vial, César Tapia, descartó que se vayan a instalar retenes antiebrios en esta época de fiestas.

Cargando...

"Retenes no vamos a poner, considero que no es una garantía poner un retén que te disminuya los choques y las fatalidades, ya que muchos de ellos por medio de Facebook saben dónde están los retenes y creo que el objetivo principal no es detener por detener es tener menos fatalidades, menos choques", afirmó el funcionario vial.

Aunque admiten que con motivo de las fiestas navideñas en las próximas semanas el incremento de ebrios será mayor, reforzar el tercer turno, es la medida con la que continuarán, pues les ha permitido disminuir la cantidad de choques y decesos en por lo menos un 15 por ciento, dijo Tapia.

Este fin de semana (viernes, sábado y domingo) fueron un total de 65 personas las que se detuvieron por agentes viales, pero sin fatalidades que lamentar se dio a conocer.