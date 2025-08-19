¡A llenar las cubetas! Estos fraccionamientos mañana sin agua

Ciudad Juárez.– La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realizará la conexión de una plaza comercial a la red general de agua potable.

Los trabajos se llevarán a cabo de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sobre el carril derecho de la calle San Fernando, en sentido de norte a sur.

Como consecuencia, se verá afectado el servicio de agua en los fraccionamientos: San Fernando, Álamos de Senecú, Las Aldabas, San Francisco, Paseo de los Bosques, Hacienda de la Paloma y zonas aledañas.

A los conductores que transiten por el área se les exhorta a manejar con precaución o utilizar vías alternas, mientras que a los habitantes del sector se les recomienda almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades más apremiantes.