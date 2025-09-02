A la baja el dólar en Juárez

Ciudad Juárez.– Tras mantenerse estable durante los últimos cuatro días, el precio del dólar registró este martes una ligera baja.

En los centros cambiarios ubicados cerca de los cruces internacionales, la divisa descendió diez centavos respecto al valor reportado ayer por la mañana, al colocarse en 18.80 pesos a la venta.

En el caso de la compra, también se observó un ajuste, situándose en 17.80 pesos.

Por su parte, en sucursales bancarias el dólar se cotizó en 17.78 pesos a la compra y 18.93 pesos a la venta.