A jubilación 5 bomberos por más de 20 años de servicio

Ciudad Juárez.- Cinco miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos fueron homenajeados por concluir su carrera en el departamento con un promedio de más de 20 años de servicio a la ciudad.

Los homenajeados fueron:

El teniente Luis Hernández, con 24 años de servicio a la comunidad juarense.

Sargento Cristian René Galván, 27 años de servicio a la ciudadanía.

Teniente Gabriel Rodríguez Delgado, 24 años.

Bombera Verónica Cabello Vargas, 23 años

Bombero Tiburcio Guzmán Tovar, 22 años de carrera.

Los elementos, al llegar al fin de su carrera activa, lograron su jubilación.