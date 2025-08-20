A jubilación 5 bomberos por más de 20 años de servicio

Ciudad Juárez.- Cinco miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos fueron homenajeados por concluir su carrera en el departamento con un promedio de más de 20 años de servicio a la ciudad.
Los homenajeados fueron:
El teniente Luis Hernández, con 24 años de servicio a la comunidad juarense.
Sargento Cristian René Galván, 27 años de servicio a la ciudadanía.
Teniente Gabriel Rodríguez Delgado, 24 años.
Bombera Verónica Cabello Vargas, 23 años
Bombero Tiburcio Guzmán Tovar, 22 años de carrera.
Los elementos, al llegar al fin de su carrera activa, lograron su jubilación.
“Su entrega, disciplina y vocación de servicio han dejado huella en la institución, marcando un ejemplo de valor y compromiso para las nuevas generaciones de bomberos.
La Dirección General de Protección Civil agradece profundamente la dedicación y sacrificio de quienes hoy culminan su carrera profesional.
Aunque dejan el uniforme, su legado permanecerá vivo en cada vida que ayudaron a salvar y en cada emergencia en la que sirvieron con honor”, fue el mensaje en las redes de la dirección de Protección Civil para los elementos.