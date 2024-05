A Juárez no lo vuelven a saquear: Esther Mejía

Ciudad Juárez- A poco más de una semana de haber arrancado las campañas locales, la candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Esther Mejía Cruz reiteró para los micrófonos de Radio Net 1490 que de llegar al cargo no volverán a saquear a esta Ciudad Juárez.

Lo anterior pues de acuerdo con la aspirante al cargo de ejecutivo municipal, la corrupción no ha parado en esta frontera y ha desperdiciado sus recursos subsidiando los programas y la infraestructura de Chihuahua capital.

"El flujo vehicular es un cuello de botella terrible, la gente tiene que caminar mucho para trasladarse. Y si hay algo que me molesta más a mi es que el transporte de Chihuahua se subsidie con dinero de Ciudad Juárez, eso no se vale. No es justo y vamos a pelear para que a Juárez no lo vuelvan a saquear", expresó la candidata.