Ciudad Juárez- A partir de este sábado 11 de mayo iniciará operaciones el sistema del BRT II, o Juárez Bus, sin embargo, aún no están concluidos los trabajos de rehabilitación de las estaciones Catedral y Exaduana, ubicadas en el centro histórico de la ciudad.

En una inspección de la Estación Catedral, se pudo observar que aún faltan detalles por arreglar, como falta de luz en el túnel, los cajeros aún no están encendidos, además el elevador aún no está habilitado y faltan detalles de resane.

Por parte del departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, (SCOP), se informó que en el caso de la estación Catedral, aún están a la espera de una pieza del elevador, por lo cual, este todavía no estará operando.

Asimismo, el director de Transporte Público, Alberto Martínez Baylón, informó que ya sólo quedaban algunos detalles en ambas estaciones del BRT, pero aseguró que están prácticamente listos para comenzar a operar el sistema este sábado.

En el caso de la Estación Exaduana, aún se ve al personal trabajando en la instalación electrica, en la pintura, entre otros aspectos que aún están pendientes.

Daniel Meza, residente del proyecto obra, de la contratista Promotora de las Industrias, comentó que ya se tiene un avance del 98 por ciento, y que estaban trabajando a marchas forzadas para concluir las obras a tiempo para el arranque del sistema.

Adicionalmente, este viernes se comenzaron a instalar estoperoles en el túnel de la avenida 16 de Septiembre, desde la calle Lerdo, para delimitar el carril confinado.

Por otro lado, guardias de seguridad señalaron a Netnoticias que las estaciones no cuentan con baño, agua, ni sillas, sin embargo, no les permiten retirarse de las estaciones, en turnos de hasta 12 horas, o incluso deben doblar turnos, lo cual, consideraron ilógico e inhumano.