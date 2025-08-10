A 22 meses del cierre del puente Libre a cargas; buscan generar infraestructura

Ciudad Juárez. – Aunque ya solo faltan 22 meses para el cierre del puente Isla de Córdoba al tráfico de importación y exportación de mercancías, del lado mexicano, autoridades están sosteniendo las primeras reuniones para generar acciones que respondan a estas obras anunciadas por el gobierno de Estados Unidos en los cruces fronterizos.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) Adrián Rodríguez Almeida, quien dio a conocer que mientras del lado americano ya están listos desde el 2017, del lado mexicano hace unos días sostuvieron una reunión con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, que es parte de la Comisión de la Frontera Norte en la Cámara de Diputados, así como con Roberto Mora, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación del municipio (IMIP).

“Tenemos dos años solicitando a las autoridades que nos ampliaran para conectar el puente Guadalupe Tornillo con el de Santa Teresa, porque son los cruces donde se va ahora sí que a desarrollar la actividad aduanera, nos reunimos porque estamos a 22 meses, básicamente de cierre del puerto para carga y toda esta carga de Córdoba, pues obviamente su desvío natural va a ser Zaragoza, que es una Aduana muy pequeña”, expuso el líder de los agentes aduanales.

La queja no solo es de la infraestructura de la ciudad, sino de la misma aduana, ya que cada cruce apenas cuenta con carril y medio para el tráfico de mercancías.

“Le expusimos esos problemas al diputado y al director del IMIP Roberto Mora y les decíamos, ahorita la petición fue ampliar Santa Teresa porque pues el punto más cercano a Santa Teresa es el Libre. Y allá tenemos dos caminos de ida y dos de regreso y cuatro módulos para despacho”, mencionó el agente aduanal.

Aunque creen que el tiempo está encima, los primeros encuentros para lograr soluciones respecto a las obras en el Libre ya iniciaron, se comentó en la Asociación de Agentes Aduanales.