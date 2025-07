Ciudad Juárez.- Un día como hoy pero hace 15 años, Ciudad Juárez se estremeció cuando un auto bomba explotó en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Bolivia, junto a las oficinas de Licencias, a pocos minutos de la Zona Centro.

Nancy Paz Mares, entonces rescatista, acudió con dos compañeros. No hubo alerta previa por radio; simplemente pasaban por ahí y vieron a un hombre con uniforme de policía herido en el suelo. Bajaron a auxiliarlo y minutos después, una explosión cambió su vida para siempre.

Nancy, sobreviviente de uno de los episodios más violentos en la historia reciente de la ciudad, relata los detalles de aquel día y el tortuoso proceso para sanar sus heridas, además del trato revictimizante que enfrentó antes de que se reconociera su incapacidad laboral como resultado de las lesiones sufridas.

Aquel jueves, murieron en el lugar el doctor José Guillermo Ortiz Collazo, quien acudió a auxiliar al supuesto policía herido de bala; un agente federal y una persona no identificada.

Claudia Sánchez

Ella recuerda que transitaban por la avenida 16 de Septiembre, aunque su destino era otro. Al ver al herido, se detuvieron. Viajaba en una Unidad de Supervisión junto al teniente Cervantes de Rescate y otro paramédico de apellido Caldera.

Claudia Sánchez

“Vimos una camioneta, un carro y mucha gente. Pensamos que era un atropello o choque. El teniente se estacionó, vio al policía lesionado y nos indicó que bajáramos a atenderlo. Empezamos a alejar a la gente; solo el doctor Collazo se quedó. No hubo reporte, solo íbamos pasando. Íbamos a tomar el bulevar Norzagaray para comprar algo de cenar”, relató la rescatista retirada, quien cree que el destino los llevó al lugar.

Nancy recuerda señales previas al hecho: “Días antes, tenía miedo, sentía que iba a morir. Estuve de vacaciones en la Basílica de México y al subir las escaleras, lloraba sin control. Le pedí a la Virgen que, si algo me pasaba, me dejara vivir por mis hijos. Regresé, trabajé el turno de noche y descansé al día siguiente”.

El día del incidente, ocurrieron varios eventos inusuales: “No encontraba las llaves, era tarde, entré al turno de las 3:00 de la tarde. Pasé por un compañero, pero nos chocó una van por atrás en la Plutarco. No pasó nada grave, seguimos. En el cambio de turno, en Pronaf, subieron cuatro personas de Cruz Roja, con quienes estábamos fusionados, pero no a mí. Por eso me fui en la Unidad de Supervisión. Todo esto pasó horas antes del atentado”, relató.

En imágenes de la explosión, captadas por un camarógrafo de una televisora local, se ve a Nancy de rodillas atendiendo al herido, quien apenas respiraba. “Sabíamos que no sobreviviría por sus lesiones, pero no podíamos dejarlo solo. Esperábamos una unidad para trasladarlo”, explicó.

Claudia Sánchez

Cuando llegaron los policías federales, ocurrió la explosión. Nancy recuerda un estruendo y un golpe en la cabeza. Al reaccionar, estaba en el suelo, vio algo quemándose a dos metros y a sus compañeros expulsados a media calle. Alguien le gritaba que se tirara al piso, pero ella, creyendo que eran balazos, corrió. Un policía federal la protegía con su cuerpo mientras escapaba.

Nancy duro nueve días internada y aunque en un principio admitió que sintió miedo, ese sentimiento le duro poco, porque su intención era regresar al trabajo, sin embargo, su padecimiento no terminó en el cruce del 16 de Septiembre y Bolivia con el estallido, pues tuvo que pasar más de un año entre médicos que desconocían los daños que la explosión habían dejado en su cuerpo, e incluso otros más que intentaron evitar que se le incapacitara permanentemente como accidente de trabajo.

"Sí, sí pude regresar estuve incapacitada como seis meses. La verdad no recuerdo bien cuánto tiempo, pero sí estuve incapacitada. Entonces volví a trabajar. También después de un tiempo empecé con secuelas. No podía ir yo en la parte de atrás porque me mareaba a raíz del hecho, tengo vértigo y me volvieron a incapacitar a raíz de Pues secuelas en el accidente" recordó la víctima.

"El día que yo llevo así con todas mis pruebas de que era por accidente de trabajo, estaba el médico que entonces, era el encargado de medicina del trabajo y ya cuando me vio este dijo, "Pues qué está pasando contigo, ¿por qué traes estos papeles?"- Ya le expliqué- se soltó riendo y me dijo, no te preocupes, pues yo sé que sí es un accidente de trabajo, cambiaron las incapacidades, habló por teléfono y en 3 horas teníamos expedientes en el escritorio”, refirió.

Luego de todo este procedimiento, tenía que ir y venir de cita en cita con el cirujano plástico que le reconstruyó el brazo, con el neurólogo y el otorrino.

“El otorrino de plano dijo que él no sabía qué era lo que yo tenía, que yo tenía vértigo pero que no sabía realmente cuál era la causa, manejaron que tenía una fisura en el oído interno, hicieron estudios y todo y optaron por hacer un dictamen de que yo ya no estaba en condiciones para poder trabajar, ni siquiera en oficina, pues había ocasiones en las que al despertarme de la cama y abrir los ojos sentía que me iba a caer o cuando estaba parada en la estufa guisando el calor me da estaba mucho vértigo”, recordó.

Claudia Sánchez

Hoy, 15 años después, dedica un mensaje a sus compañeros paramédicos: “Cuiden a los paramédicos. No solo enfrentamos riesgos en hechos violentos, como balaceras. Una vez, al informar a un familiar que su ser querido había fallecido, intentó golpearme. Pido consideración: nuestro trabajo es ayudar a quienes están en riesgo, tenemos familias y arriesgamos mucho para brindar una atención adecuada”.

Hoy, Nancy vive retirada, dedicada a su familia.