Zelenskyy visita EU, pide más ayuda para Ucrania

Washington.- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, inició el lunes una rápida visita a Washington, donde aseveró en un discurso en una universidad castrense que Rusia podrá estar peleando en Ucrania, pero que su "verdadero objetivo es la libertad" en Estados Unidos y en todo el mundo.

También hizo un llamado al Congreso para que apruebe más ayuda a Kiev.

La visita, que incluirá reuniones el martes en la Casa Blanca y con el Congreso, es parte de un esfuerzo de último minuto por parte del gobierno del presidente Joe Biden para convencer a los legisladores de que aprueben más dinero para Ucrania, mientras funcionarios advierten que los fondos para Ucrania se están agotando.

Biden pidió al Congreso 61 mil 400 millones de dólares para Ucrania como parte de un paquete de 110 mil millones de dólares que también incluye dinero para Israel y otras prioridades de seguridad nacional. Pero la solicitud está atrapada en un debate sobre la política de inmigración y la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Washington ya ha proporcionado a Kiev 111 mil millones de dólares para defenderse de Rusia en una guerra que está por cumplir dos años.

"Si hay alguien inspirado por los problemas no resueltos en el Capitolio, es simplemente (el presidente ruso Vladímir) Putin y su camarilla", dijo Zelenskyy ante una audiencia de líderes militares y estudiantes en la Universidad de Defensa Nacional. "Los ucranianos no se han rendido y no se rendirán. Sabemos qué hacer. Ustedes pueden contar con Ucrania. Y esperamos poder contar con ustedes".

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien presentó al presidente ucraniano, dijo que el compromiso de Estados Unidos con Ucrania es inquebrantable y que apoyar la guerra es fundamental para garantizar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

Austin señaló que Zelenskyy es "la prueba viviente de que el liderazgo de una sola persona puede ayudar a recuperar una democracia asediada e inspirar al mundo libre y cambiar el curso de la historia".