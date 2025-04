Zelenskyy rechaza ceder territorio ucraniano en eventual acuerdo de paz

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Kiev.- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy rechazó el martes la idea de que Ucrania ceda territorio a Rusia como parte de cualquier posible acuerdo de paz, un día antes de que funcionarios estadunidenses, europeos y ucranianos se reúnan para conversaciones de alto nivel en Londres.

Durante conversaciones similares la semana pasada en París, funcionarios estadounidenses presentaron una propuesta que incluía permitir que Rusia mantuviera el control de territorio ucraniano ocupado como parte de un acuerdo, según un funcionario europeo familiarizado con el asunto.

El funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que se prevé que el tema esté en la agenda de discusión nuevamente esta semana, ya que todas las partes se centran en encontrar un consenso sobre un plan verosímil para poner fin a la guerra que se pueda transmitir a los rusos.

Pero en medio de los reportes de prensa sobre la propuesta estadounidense, Zelenskyy dijo que la idea de ceder territorio, incluida la península ucraniana de Crimea tomada por Rusia hace más de una década, es inaceptable.

“No hay nada de qué hablar: es nuestra tierra, la tierra del pueblo ucraniano”, manifestó Zelenskyy.

Evaluando la propuesta estadunidense

Algunos aliados europeos son al menos algo cautelosos con la propuesta estadunidense. Pero también hay reconocimiento por parte de algunos aliados de que Rusia está atrincherada total o parcialmente en cinco regiones de Ucrania: Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón.

Si el objetivo es obtener un alto el fuego de inmediato, "debería basarse en la línea de contacto tal como está", dijo un alto funcionario francés. El funcionario no estaba autorizado a ser nombrado públicamente y habló bajo condición de anonimato según la política presidencial francesa.

Aun así, la integridad territorial de Ucrania y sus aspiraciones de fortalecer los lazos con el resto del continente son una prioridad para Europa, dijo el funcionario europeo.

Queda por ver si las últimas gestiones diplomáticas pueden llevar a un desenlace después de más de tres años de guerra.

Los combates continuaron el martes. Drones rusos atacaron la ciudad portuaria de Odesa y bombas planeadoras golpearon Zaporiyia, dijeron las autoridades locales, mientras el Kremlin advertía nuevamente que es poco probable que los negociadores logren un avance rápido en las conversaciones de paz.

Zelenskyy establece el mandato de la delegación ucraniana

Zelenskyy dijo que la delegación de Ucrania que se dirige al Reino Unido tiene el mandato de discutir sólo un alto el fuego incondicional o parcial con Rusia.

“También estamos dispuestos a comprometernos a que después de un alto el fuego, estamos preparados para sentarnos a hablar en cualquier formato”, dijo a los periodistas.

Zelenskyy agregó que Ucrania sólo creerá que Rusia es seria sobre la paz una vez que muestre resultados.

Rubio no asistirá a las conversaciones de esta semana

El teniente general retirado Keith Kellogg, enviado de Trump para Ucrania y Rusia, representará a Washington en las discusiones en Londres, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no asistirá debido a un problema de agenda, dijo la portavoz Tammy Bruce. Rubio y el enviado especial Steve Witkoff formaron parte de la delegación estadounidense en París la semana pasada.

“Quieren que la diplomacia funcione”, dijo Bruce sobre Trump y Rubio.

Trump dijo la semana pasada que las negociaciones estaban “llegando a un punto crítico” e insistió en que ninguna de las partes lo está “manipulando” en su intento de poner fin a la guerra. Esto ocurrió después de que Rubio insinuara que Estados Unidos podría retirarse pronto de las negociaciones si no avanzan.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que “el tema del acuerdo es tan complejo que sería un error ponerle límites estrictos e intentar establecer un marco de tiempo corto para un acuerdo viable; sería una tarea ingrata”.

Se espera que Witkoff visite Rusia nuevamente

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que se esperaba que Witkoff visite Moscú nuevamente esta semana. Ushakov no proporcionó más detalles.

Los analistas occidentales dicen que Moscú no tiene prisa por concluir las conversaciones de paz porque tiene impulso en el campo de batalla y quiere capturar más territorio ucraniano.

Rusia ha rechazado en la práctica una propuesta de Estados Unidos para una tregua inmediata y completa de 30 días al imponer condiciones de gran calado.

Últimos ataques

Odesa sufrió un "ataque masivo" de drones rusos durante la noche que dejó al menos tres heridos, según escribió el jefe de la administración regional de Odesa, Oleh Kiper, en su página de Telegram.

El ataque golpeó un edificio residencial en una zona urbana, infraestructura civil y una instalación educativa, dijo.

Más tarde el martes, Rusia atacó la ciudad sureña de Zaporiyia con dos enormes bombas planeadoras, un arma soviética adaptada que ha utilizado durante meses para devastar el este de Ucrania.

El ataque mató a una mujer de 69 años e hirió a otras 24 personas, incluidos cuatro niños, según el gobernador regional Ivan Fedorov.

Oferta ucraniana de alto al fuego sigue en pie

Zelenskyy dijo en una publicación de Telegram que su oferta anterior de un alto el fuego que cubra sitios civiles sigue en pie.

“Rusia necesita estar seriamente preparada para hablar sobre esto”, dijo Zelenskyy. "No hay obstáculos del lado ucraniano, y no habrá ninguno".

Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo que no hay planes para conversaciones sobre la propuesta. Dijo que Moscú está dispuesto a considerar tal paso, pero señaló que llegar a un acuerdo podría llevar tiempo.

"Al hablar de infraestructura civil, es necesario definir claramente cuándo tales instalaciones pueden ser un objetivo militar y cuándo no", dijo. “Si se lleva a cabo una reunión militar allí, ¿es una instalación civil? Lo es. Pero, ¿es un objetivo militar? Sí, lo es. Hay algunos matices aquí que deben comentarse”.

Rusia lanza docenas de drones de ataque

La Fuerza Aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó 54 drones Shahed y señuelos contra Ucrania durante la noche.

Rusia ha intensificado en los últimos meses el uso de drones Shahed, tras ampliar su producción y refinar sus tácticas, dijo el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en un análisis publicado recientemente.

Después de que Putin declarara un alto el fuego unilateral el sábado, Ucrania dijo que estaba dispuesta a corresponder, pero afirmó que los ataques rusos continuaban. Zelenskyy afirmó que Rusia violó el alto el fuego más de 2 mil 900 veces.

The Associated Press no pudo verificar si había un alto el fuego en vigor a lo largo de la línea del frente de aproximadamente mil kilómetros (620 millas).

Mientras tanto, tanto Rusia como Ucrania se están preparando para la campaña militar de primavera-verano, dicen funcionarios ucranianos y occidentales.