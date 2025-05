Zelenskyy llega a Turquía para conversaciones de paz, pero Putin no acude

Foto: Associated Press

Estambul.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no se presentó en Turquía el jueves para las conversaciones de paz directas propuestas con el líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien lo esperaba en la capital de Ankara tras desafiar al líder del Kremlin a reunirse cara a cara para poner fin a su guerra de tres años.

La delegación rusa viajó a Estambul sin Putin y no estaba claro si las partes se reunirían para sus primeras conversaciones de este tipo desde marzo de 2022, tras la invasión a gran escala de Rusia a su vecino el mes anterior.

Zelenskyy dijo que la delegación rusa parecía ser meramente "decorativa". En declaraciones en el aeropuerto de Ankara, dijo que los próximos pasos para las conversaciones se decidirían después de su próxima reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien recibió a Zelenskyy con una guardia de honor en el palacio presidencial en Ankara.

La ausencia de Putin frustró las esperanzas de avance en los esfuerzos de paz, que habían recibido un impulso en los últimos meses por parte del gobierno de Trump y los líderes de Europa Occidental. También aumentó la perspectiva de sanciones internacionales adicionales sobre Rusia, con las que ha amenazado Occidente.

"Ahora, después de tres años de inmenso sufrimiento , finalmente hay una ventana de oportunidad", dijo el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, en una reunión de la OTAN celebrada por separado en Turquía. "Las conversaciones... con suerte, pueden abrir un nuevo capítulo".

La guerra ha matado a decenas de miles de soldados de ambos lados y a más de 12.000 civiles ucranianos, según la ONU, y continúa a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas). Las fuerzas rusas están preparando una nueva ofensiva militar, según el gobierno ucraniano y analistas militares occidentales.

Un fin de semana de maniobras diplomáticas

Las maniobras diplomáticas comenzaron durante el fin de semana cuando los líderes europeos se reunieron con Zelenskyy en Kiev e instaron al Kremlin a aceptar un alto el fuego completo e incondicional de 30 días como primer paso hacia la paz. Putin respondió más tarde proponiendo conversaciones directas con Ucrania en Estambul. Luego vino el desafío de Zelenskyy a Putin para mantener conversaciones cara a cara.

Después de días de silencio, el Kremlin finalmente respondió el jueves, cuando el portavoz Dmitry Peskov dijo que Putin no tiene planes de viajar a Estambul en los próximos días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no le sorprendía que Putin no se presentara. Trump había presionado para que Putin y Zelenskyy se reunieran, pero restó importancia a la aparente decisión de Putin de no asistir.

"No pensé que fuera posible que Putin fuera si yo no estoy allí", dijo Trump en una charla con periodistas mientras participaba en una mesa redonda de negocios con ejecutivos en Doha, Qatar, en el tercer día de su visita a Oriente Medio.

Vladimir Medinsky, un asistente de Putin, liderará el equipo ruso que también incluirá a otros tres altos funcionarios, dijo el Kremlin. Putin también nombró a cuatro funcionarios de menor rango como "expertos" para las conversaciones en Estambul.

También ausentes de las conversaciones estaban el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov y el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, quienes representaron a Rusia en las conversaciones con Estados Unidos en Arabia Saudí en marzo.

La delegación ucraniana de alto nivel incluía al ministro de Defensa, Rustem Umerov; el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, y el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, dijo un funcionario ucraniano. Zelenskyy se sentará a la mesa de negociaciones sólo con Putin, dijo el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak.

Los detalles sobre si, cuándo y dónde podría reunirse la delegación ucraniana con sus homólogos rusos aún no están claros. Rusia dijo que las conversaciones se habían pospuesto hasta la tarde “por iniciativa de la parte turca”.

Tass dijo que las conversaciones se llevarían a cabo en una oficina presidencial en el Bósforo, en Estambul.

Putin celebró el miércoles por la noche una reunión con altos funcionarios del gobierno y miembros de la delegación para preparar las conversaciones, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Entre los asistentes a la reunión estaban el ministro de Defensa, Andrei Belousov; el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Sergei Shoigu.

Rusia llama a las conversaciones un “reinicio”

El Kremlin calificó las conversaciones del jueves como un "reinicio" de las negociaciones de paz celebradas en Estambul en 2022, pero que se desmoronaron con rapidez. Moscú acusó a Ucrania y a Occidente de querer continuar la lucha, mientras que Kiev dijo que las demandas de Rusia equivalían a un ultimátum en lugar de algo en lo que ambas partes pudieran estar de acuerdo.

La delegación de Rusia entonces también fue encabezada por Vladimir Medinsky.

La propuesta de Putin se produjo después de más de tres meses de diplomacia iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió durante su campaña poner fin con rapidez a la devastadora guerra. En las últimas semanas, el gobierno de Trump indicó que podría retirarse del esfuerzo de paz si no había un progreso tangible pronto.

Sybiha, el ministro ucraniano de Exteriores, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el senador Lindsey Graham el miércoles por la noche en la ciudad turca de Antalya, que está recibiendo a los ministros de Exteriores de la OTAN para discutir nuevos objetivos de inversión en defensa mientras Estados Unidos cambia su enfoque hacia desafíos de seguridad fuera de Europa.

Sybiha reafirmó el apoyo de Ucrania a los esfuerzos de mediación de Trump y agradeció a Estados Unidos por su continua participación, instando a Moscú a "reciprocidad a los pasos constructivos de Ucrania" hacia la paz. "Hasta ahora, no lo ha hecho", dijo Sybiha.

El jueves por la mañana, Sybiha también se reunió con otros ministros de Exteriores europeos, incluido su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, quien en una publicación en X reiteró el llamado a un alto el fuego y la amenaza de "sanciones masivas" si Rusia no cumple.

"Estamos en una situación muy difícil en este momento, y esperamos que podamos encontrar los pasos hacia adelante que proporcionen el fin de esta guerra de manera negociada y la prevención de cualquier guerra en el futuro", dijo Rubio el jueves.

La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, también en Antalya para las conversaciones de la OTAN, acusó a Moscú de no estar dispuesta a participar en un proceso de paz serio.

"Tenemos una silla vacía, que es la silla de Vladímir Putin. Así que ahora supongo que todo el mundo se ha dado cuenta de que solo hay una parte que no está dispuesta a participar en negociaciones de paz serias, y esa ciertamente es Rusia", dijo Valtonen.

Barrot compartió ese punto de vista: "Frente a los ucranianos hay una silla vacía, una que debería haber sido ocupada por Vladímir Putin", dijo. "Vladímir Putin se está resistiendo y, según toda evidencia, no quiere entrar en estas conversaciones de paz".