Zelensky dice que Putin quiere región ucraniana como parte de alto al fuego

Bruselas.- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró el martes que el presidente ruso Vladímir Putin quiere que Ucrania se retire del 30% restante de la región de Donetsk como parte de un acuerdo de alto al fuego.

Zelenskyy afirmó que la posición de Rusia le fue transmitida por funcionarios estadounidenses antes de una cumbre el viernes entre Putin y el presidente Donald Trump en Alaska. Zelenskyy reiteró que Ucrania no se retirará de los territorios que controla, diciendo que eso sería inconstitucional y solo serviría como trampolín para una futura invasión rusa.

Aún no estaba claro si Ucrania participaría en la cumbre del viernes. La Unión Europea también ha sido excluida de la reunión, y el martes apelaron a Trump para que proteja sus intereses.

Zelenskyy indicó en una conferencia de prensa en Kiev que Putin quiere los 9 mil kilómetros cuadrados restantes de Donetsk donde se libran las batallas más duras de la guerra, como parte de un alto al fuego. Dijo que la posición rusa le fue transmitida por funcionarios estadounidenses.

Hacerlo le daría a Rusia casi la totalidad del Donbás, una región que comprende el corazón industrial del este de Ucrania que Putin ha codiciado durante mucho tiempo.

Zelenskyy ofreció nuevos detalles sobre la llamada que mantuvo con Trump y el enviado especial Steve Witkoff, después de la reunión bilateral de este último con Putin. Witkoff le dijo a Zelenskyy que Rusia estaba lista para terminar la guerra y que debería haber concesiones territoriales de ambas partes. Algunos socios europeos también formaron parte de la llamada.

“Y eso, probablemente, Putin quiere que dejemos el Donbás. Es decir, no sonó como que Estados Unidos quiere que nos vayamos”, señaló, recordando la llamada. Reuniones adicionales a nivel de asesores de Seguridad Nacional aclararon aún más lo que Rusia realmente quería, aseguró Zelenskyy.

Mientras tanto, las fuerzas rusas en el terreno se han estado acercando a una toma territorial clave alrededor de la ciudad de Pokrovsk, potencialmente para usar como palanca en cualquier negociación de paz.

Buscando la atención de Trump antes de la cumbre

Trump ha dicho que quiere ver si Putin se plantea seriamente poner fin a la guerra, que ya está en su cuarto año. El presidente ha decepcionado a los aliados en Europa al decir que Ucrania tendrá que ceder parte de su territorio que ahora está en manos de Rusia. También mencionó que Moscú debe aceptar intercambios de tierras, aunque no está claro qué podría ceder Putin.

Los europeos y Ucrania temen que Putin, que ha librado la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945 y ha utilizado el poder energético de Rusia para intentar intimidar a la UE, pueda lograr concesiones favorables y establecer las líneas generales de un acuerdo de paz sin ellos.

El temor generalizado entre los países europeos es que Putin ponga su mirada en uno de ellos si gana en Ucrania.

Sus líderes afirmaron el martes que “acogen con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”. Pero subrayaron que “el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania” y que “ las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza”.

Los europeos harán un nuevo intento de atraer a Trump a la causa de Ucrania el miércoles en reuniones virtuales convocadas por el canciller alemán Friedrich Merz. Trump no confirmó su participación, pero indicó que "voy a recabar las ideas de todos" antes de reunirse con Putin.

Rusia mantiene un frágil control sobre cuatro regiones del país, dos en el este y dos en el sur.

Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina de Zelenskyy, señaló que cualquier cosa que no sea la derrota estratégica de Rusia significaría que cualquier acuerdo de alto al fuego se haría en los términos de Moscú, erosionaría el derecho internacional y enviaría una señal peligrosa al mundo.

Un ‘momento profundamente alarmante para Europa’

La rehabilitación pública de Putin por parte de Trump —un paria en la mayor parte de Europa— ha inquietado a los partidarios de Ucrania.

La cumbre en Alaska es un “momento profundamente alarmante para Europa”, apuntó Nigel Gould-Davies, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres.

Según Gould-Davies, Putin podría persuadir a Trump para intentar terminar la guerra “aceptando la soberanía rusa” sobre partes de Ucrania, incluso más allá de las áreas que actualmente ocupa. Trump también podría aliviar o levantar sanciones que están causando “dolor crónico” a la economía rusa.

Eso provocaría una “división realmente seria en la alianza transatlántica", aseveró.

Putin no está tan interesado en expansión territorial sino en subordinar a Ucrania, lo que le daría la oportunidad de amenazar otras partes de Europa, señaló Gould-Davies.

No estaba claro si los europeos también se sintieron inquietos por la afirmación errónea de Trump de que viajaría a Rusia el viernes para reunirse con Putin. La cumbre se celebrará en el estado estadounidense de Alaska, que fue colonizado por Rusia en el siglo XVIII hasta que el zar Alejandro II lo vendió a Estados Unidos en un acuerdo territorial en 1867.

El comunicado conjunto europeo del martes fue presentado como una demostración de unidad. Pero el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que es el aliado más cercano de Putin en Europa y ha intentado bloquear el apoyo de la UE a Kiev, fue el único de los 27 líderes del bloque que se negó a respaldarlo.

Rusia se acerca a Pokrovsk

Rusia parecía estar a punto de tomar una ciudad importante en la región de Donetsk, Pokrovsk.

Analistas militares que utilizan información de fuentes abiertas para monitorear las batallas dicen que las próximas 24-48 horas podrían ser críticas. La conquista de Pokrovsk le daría al Kremlin una importante victoria en el campo de batalla antes de la cumbre. También complicaría las líneas de distribución de suministros ucranianas hacia la región de Donetsk, donde el Kremlin ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos militares.

“Mucho dependerá de la disponibilidad, cantidad y calidad de las reservas ucranianas”, escribió Pasi Paroinen, analista del grupo Black Bird, con sede en Finlandia, en una publicación en redes sociales el lunes por la noche.

El ejército ucraniano dijo que sus fuerzas están rechazando a las unidades de infantería del Kremlin que intentan infiltrarse en sus posiciones defensivas en la provincia de Donetsk. El mando militar ucraniano de la región publicó en redes sociales el lunes que los soldados rivales que cruzan sus líneas para capturar más territorio “enfrentan una muerte inevitable”, pero reconoció que la situación sigue siendo “difícil, desagradable y dinámica”.

En otras partes de Ucrania, un ataque con misiles rusos contra una instalación de entrenamiento militar dejó un soldado muerto y 11 heridos, según reportaron las Fuerzas Terrestres de Ucrania en redes sociales. Los soldados que corrían hacia los refugios fueron alcanzados con municiones de racimo, agregaron.