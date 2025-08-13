WhatsApp Web sufre caída global; usuarios reportan fallas desde la tarde

Ciudad Juárez.- Este miércoles 13 de agosto, WhatsApp Web presentó una caída global que afectó a millones de usuarios. De acuerdo con la plataforma Downdetector, los primeros reportes comenzaron a las 1:30 de la tarde, concentrándose en problemas de acceso, envío de mensajes y conexión con el servidor.

La versión móvil de la aplicación se mantiene operativa, pero el sitio web permanece inactivo.

Meta, empresa responsable del servicio, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción.

La falla ocurre días después de una caída similar en Facebook, lo que ha generado inquietud entre usuarios y empresas que dependen de estas plataformas para su comunicación diaria.