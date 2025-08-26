Washington acusa, Venezuela anuncia gran operativo antidrogas en la frontera

Caracas. - Venezuela anunció el lunes este despliegue de más de 15 mil efectivos para reforzar las operaciones militares y policiales antinarcóticos en dos regiones fronterizas con Colombia, justo en momentos de tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, indicó en declaraciones a la prensa que Maduro busca reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad que ya operan en los estados fronterizos de Táchira y Zulia. Se incrementará además el número de aeronaves, drones y embarcaciones para patrullar los ríos fronterizos.

Cabello comentó que, si bien el gobierno colombiano "ha estado colaborando", Venezuela pide que las autoridades colombianas "hagan lo propio para evitar que las bandas criminales se muevan de un lado a otro" de la frontera.

Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros a lo largo de la cual operan diversos grupos delictivos.

Cabello rechazó que Washington vincule al gobierno venezolano con el narcotráfico y comentó que informes de organizaciones como Naciones Unidas dan cuenta de que únicamente 5 por ciento de la droga producida en Colombia "intenta" salir por el Caribe venezolano.

"Digo intenta porque una cosa es intentar salir y otra salir. Nosotros este año, sin finalizar el mes de agosto, ya llevamos 52.769 kilos de droga" decomisada, comentó el ministro. Eso representa "casi la mitad de lo que en teoría debería salir por aquí", según las cifras de ONU, aseveró.

Los comentarios de Cabello se dan en medio de la expectativa por el avance de tres buques de guerra estadunidenses hacia aguas del Caribe frente a Venezuela, lo que según la administración del presidente Donald Trump busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos.

Se desconoce una fecha para su arribo cerca de las costas venezolanas y aunque fuentes estadunidenses han señalado que podría tardar meses, la expectativa en Estados Unidos es que arriben tempranamente, incluso en los próximos días.

Señalando en un mapa al océano Pacífico, Cabello expresó que "si por aquí sale el 87 por ciento de la droga, ¿por qué (Estados Unidos) no despliega aquí su flota?".

A inicios de agosto Washington duplicó a 50 millones de dólares una recompensa por la captura de Maduro, a quien acusó formalmente ante la justicia por cargos de narcoterrorismo, lo que ha incrementado la tensión entre ambos países.

Maduro sostiene que son infundadas las denuncias y buscarían desestabilizar su gobierno