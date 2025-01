Vistazo al escrutinio de la Casa Blanca de Trump a los solicitantes de empleo

Washington.- Los solicitantes de empleo que aspiran sumarse al nuevo gobierno del presidente estadounidense Donald Trump enfrentan una serie de intensas pruebas de lealtad, en las que equipos de escrutinio de la Casa Blanca se despliegan a las agencias gubernamentales para verificar que realmente estén comprometidos con la consigna “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” (MAGA, por sus siglas en inglés) y diseccionar cuidadosamente sus opiniones políticas y publicaciones en redes sociales.

Trump ha dicho desde hace tiempo que cree que el mayor error que cometió durante su primer mandato fue contratar a quienes él considera eran el tipo equivocado de personas. Ahora sus asistentes trabajan enérgicamente para asegurarse de que en el gobierno sólo haya gente leal al mandatario.

Publicaciones negativas en redes sociales han sido motivo suficiente para descarrilar solicitudes. A quienes buscan empleo se les ha dicho que tendrán que demostrar su “entusiasmo” para implementar la agenda de Trump, y se les ha preguntado cuándo ocurrió su momento de “flechazo MAGA”. Un empleado federal expuso que sopesó brevemente comprar la criptomoneda meme de Trump en caso de que el equipo del presidente le preguntara sobre su historial de votación.

El intenso escrutinio ha llevado a algunos trabajadores federales a preguntarse si al equipo de Trump le importa más la lealtad que la capacidad. Existe la preocupación de que su equipo esté expulsando a diplomáticos de política exterior y seguridad nacional, y a otros que podrían ofrecerle al gobierno experiencia y conocimiento institucional en una época de conflictos en diversas partes del mundo.

Los funcionarios de Trump no han ocultado su intención de llenar el gobierno con la contratación de personas que compartan la visión del presidente. Comenzaron a verificar a los posibles empleados poco después de que Trump lanzara su campaña y han continuado desde que ganó.

Un formulario de solicitud en el sitio web de transición de Trump, por ejemplo, les pregunta a los candidatos: “¿Qué parte del mensaje de campaña del presidente Trump le resulta más atractiva y por qué?”, según un enlace obtenido por The Associated Press.

Pregunta también cómo apoyaron a Trump en las elecciones de 2024 —con opciones de respuesta que incluyen voluntariado, recaudación de fondos, visitas de casa en casa y llamadas telefónicas—, y que presenten una lista de sus nombres de usuario en redes sociales.

“Estamos entrevistando a cada uno de estos individuos. Si trabajas en el gobierno federal en un puesto de nombramiento político, eso pasa ahora por la Casa Blanca”, señaló Sergio Gor, director de personal de la Casa Blanca, en el canal de televisión Fox News el jueves.

Trump, agregó, “ha sido muy claro con respecto a quién no quiere incluir en este gobierno. Así que esas son pautas claras a las que nos adherimos. Y traemos a la mejor gente posible a la Casa Blanca y a todos los departamentos de este país”.

Los equipos de escrutinio se despliegan en las agencias federales

Algunos funcionarios han dicho despectivamente que los recién llegados enviados por la Casa Blanca a las agencias federales son “comisarios políticos MAGA”, una referencia a los funcionarios del Partido Comunista de la ex Unión Soviética.

Por lo general son jóvenes y muchos no parecen contar con conocimientos especializados ni antecedentes relevantes en las áreas de los departamentos donde trabajan, según tres funcionarios estadounidenses, quienes, al igual que otros, hablaron a condición de guardar el anonimato por temor a sufrir represalias.

Dijeron que los encargados del escrutinio parecen buscar hasta la más mínima divergencia entre los aspirantes y el movimiento MAGA de Trump y las políticas de “Estados Unidos primero”. Una publicación negativa en redes sociales o una fotografía junto a un oponente de Trump han sido suficientes para que algunas solicitudes sean rechazadas o puestas en espera para una revisión más profunda.

Un funcionario dijo que a él y a varios colegas de varias agencias les habían dicho que, incluso si aprobaban el proceso de escrutinio inicial para ser admitidos en el grupo de solicitantes, de todas formas tendrían que demostrar su convicción y persuadir a los entrevistadores de su “entusiasmo” por implementar las políticas de Trump, e incluso proporcionar referencias de personas cuya lealtad ya había sido comprobada.

Este funcionario agregó que a un colega que llegó a la etapa de entrevistas le preguntaron cuándo había ocurrido su momento de “flechazo MAGA”.

En el Departamento de Estado, que ha sido un objetivo específico de Trump desde su primer mandato, los funcionarios actuales han dicho que la atmósfera es “tensa” y “sombría”, en la que funcionarios de carrera del servicio civil y exterior se muestran reacios a expresar opiniones sobre políticas o asuntos de personal, y mucho menos de política, por temor a sufrir represalias de sus nuevos jefes.

Dos funcionarios del departamento, quienes han trabajado allí desde hace mucho, señalaron que siempre hay un período de incertidumbre con cualquier cambio de gobierno, pero que la transición actual a un grupo decidido a hacer cambios radicales en la gestión y el trabajo del departamento era diferente a lo que han experimentado anteriormente.

Comprobar que haya alineación con MAGA

Los funcionarios del gobierno de Trump realizaron planes claros para un sólido proceso de escrutinio que garantizara que todos los funcionarios dentro del gobierno —y especialmente aquellos que podrían ayudar a dar forma a políticas— estuvieran alineados con la agenda de Trump, según funcionarios del gobierno federal y personas al tanto de su planificación.

Un empleado, quien ha trabajado en el gobierno desde hace tiempo, refirió que se encontró con un alto funcionario del gobierno de Trump en diciembre, quien le dijo que el equipo de Trump buscaría ser más reflexivo sobre cómo escudriñaba a los nominados e incluso a los empleados asignados temporalmente a otra posición u otra agencia del gobierno. Se trata de expertos apolíticos de carrera en temas que van desde el combate al terrorismo hasta la política climática global y que son prestados a la Casa Blanca por otras agencias para asignaciones prolongadas.

Todos los designados, dijo la persona, recibirían cuestionarios para garantizar que estuvieran completamente comprometidos con la agenda de Trump.

La AP ha informado que los funcionarios de carrera que trabajan en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca han sido interrogados por altos funcionarios del gobierno de Trump con respecto a por cuál candidato votaron en las elecciones, sus contribuciones políticas y si han realizado publicaciones en redes sociales que el equipo de Trump pudiera considerar incriminatorias.

El miércoles, a aproximadamente 160 colaboradores del NSC que trabajaron en el gobierno del expresidente Joe Biden se les informó que los enviaban a casa para que el equipo de Trump pudiera realizar una revisión con el fin de asegurarse que su personal se alineara con la agenda del mandatario.

“Todo presidente tiene derecho a contar con un equipo y los asesores que necesita para implementar las metas para las que el pueblo estadounidense lo eligió con el fin de que procure concretarlas”, dijo Brian McCormack, jefe de despacho del asesor de seguridad nacional Mike Waltz, en una llamada telefónica de dos minutos, según una grabación obtenida por la AP.

Un director del NSC se enteró que cada empleado que haya sido prestado por otra agencia tendría que ser escudriñado, y que se le preguntaría por quién votó, sobre sus contribuciones políticas y sus publicaciones en redes sociales, según una persona familiarizada con el asunto.

Los funcionarios de la Casa Blanca defienden su enfoque

“Nadie debería sorprenderse de que quienes sean contratados deban alinearse con la misión del gobierno. Nadie en la industria privada contrataría jamás a alguien que no esté centrado en la misión, y el gobierno no debería ser diferente”, dijo Steven Cheung, portavoz de la Casa Blanca.

“Se han contratado a más de 1.300 personas, manteniendo los más altos estándares de capacidad”, agregó.

Cada nuevo presidente busca llenar los miles de puestos gubernamentales que controla con nombramientos políticos, recompensando a asistentes de campaña, aliados, simpatizantes y donantes con puestos codiciados. La oficina de personal presidencial de la Casa Blanca existe para reclutar, escudriñar y gestionar a esos empleados.

Es habitual que a los solicitantes se les pregunte cuáles son sus filiaciones políticas. En algunos casos es obligatorio, como cuando se cubren puestos en agencias o comisiones que requieren tener un equilibrio partidista.

La Casa Blanca de Trump investiga más a fondo los antecedentes políticos de los posibles candidatos en parte porque ha creado un espacio ideológico que con frecuencia es distinto a la ortodoxia republicana tradicional, lo que hace que el partidismo por sí mismo sea un indicador poco confiable sobre el compromiso con su agenda.

“La conducta del gobierno de Trump y la imposición de una prueba de fuego o examen de lealtad política traicionan el juramento que el presidente hizo el lunes de preservar, proteger y defender la Constitución”, observó Donald K. Sherman, director ejecutivo de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, un grupo que da seguimiento a las labores del gobierno. “Lo que esto me deja entrever es que demostrar lealtad es tan importante o más importante que el mérito”.

Gor, en su entrevista con Fox, manifestó que, además de contratar, la oficina de personal de la Casa Blanca también trabaja para erradicar a los trabajadores desleales a Trump.

“También estamos haciendo limpieza. Así que ya iniciamos el proceso de eliminación de muchos puestos”, subrayó. “Es hora de un nuevo comienzo”.