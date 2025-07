¡Visa estadunidense por las nubes! Nueva tarifa de Trump disparará el costo

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promulgado la ley “One Big Beautiful Bill Act”, una reforma fiscal y migratoria que incluye, entre otras medidas, un nuevo “Impuesto de Integridad de Visas” que incrementará significativamente el costo de las visas de no inmigrante, como las de turismo, negocios, estudios y trabajo temporal.

Esta disposición, aprobada por el Senado estadunidense a principios de julio, establece una tarifa adicional de 250 dólares, elevando el costo total de la visa de turismo y negocios (B1/B2) de 185 dólares a 435 dólares, un aumento del 135 por ciento que afectará a millones de solicitantes en todo el mundo.

La medida, que según el gobierno busca reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y financiar controles adicionales para evitar fraudes en el sistema de visas, aplica a visas de no inmigrante, incluyendo las categorías B1/B2 (turismo y negocios), F/M (estudiantes), J (intercambio cultural) y H-1B, L, O, P, R (trabajo temporal). Quedan exentas únicamente las visas diplomáticas A y G.

El nuevo costo, equivalente a aproximadamente 8 mil 700 pesos mexicanos según el tipo de cambio de julio de 2025, entrará en vigor a partir de 2026, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha especificado la fecha exacta de implementación.

Reembolsos

La ley contempla la posibilidad de reembolsar los 250 dólares de la “tarifa de integridad” a quienes cumplan con las condiciones de su visa, como salir del país en la fecha autorizada, no aceptar empleo no permitido o recibir una extensión legal de su estadía. Sin embargo, no se han detallado los procedimientos ni los plazos para solicitar este reembolso, lo que genera incertidumbre entre los solicitantes.