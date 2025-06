Video: Se estrella avión con 242 pasajeros al despegar; no hay sobrevivientes

Ahmedabab.– Un avión de pasajeros de Air India con destino a Londres con más de 240 personas a bordo se estrelló el jueves en la ciudad noroccidental india de Ahmedabad, y no se conocían sobrevivientes, dijeron las autoridades .

Humo negro salía del lugar donde cayó el avión en una zona poblada cerca del aeropuerto de Ahmedabad, una ciudad con una población de más de 5 millones de personas y la capital de Gujarat, el estado natal del primer ministro, Narendra Modi.

Bomberos rociaron con agua los restos humeantes del avión, que habría estado completamente cargado de combustible poco después del despegue, y un edificio de varios pisos adyacente. Muchos cuerpos carbonizados yacían en el suelo y uno fue trasladado en una camilla por los servicios de emergencia.

“Las escenas que emergen de un avión con destino a Londres que transportaba a muchos ciudadanos británicos estrellándose en la ciudad india de Ahmedabad son devastadoras”, dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado.

Los canales de noticias de televisión indios informaron que el avión se estrelló sobre el área de comedor del hostal de una facultad de medicina y las imágenes mostraban una parte de la aeronave sobre el edificio. No estaba claro si había estudiantes de medicina presentes dentro del edificio en el momento del accidente.

“Parece que no hay sobrevivientes en el accidente aéreo”, dijo el comisionado G.S. Malik a The Associated Press.

“Como el avión ha caído en una zona residencial que también tenía oficinas, algunos vecinos también habrían muerto”, agregó. “Se están determinando las cifras exactas de víctimas”.

Modi calificó el accidente como “desgarrador más allá de las palabras”.

“En esta hora triste, mis pensamientos están con todos los afectados”, dijo en una publicación en redes sociales.

La aerolínea dijo que el vuelo con destino al aeropuerto de Gatwick transportaba a 242 pasajeros y tripulantes. Air India detalló que se trataba de 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

Boeing ha estado en modo de recuperación durante más de seis años después de que el vuelo 610 de Lion Air, un Boeing 737 Max 8, se precipitara en el mar de Java frente a la costa de Indonesia minutos después de despegar de Yakarta, matando a las 189 personas a bordo. Cinco meses después, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 Max 8, se estrelló después de despegar de Adís Abeba, Etiopía, matando a 157 pasajeros y tripulantes.