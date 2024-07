Video: Recrean trayectoria de bala con la que iban a matar a Trump

Estados Unidos.- Tras el atentado de Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, se comenzó a divulgar en redes sociales una recreación de la trayectoria de la bala con la que intentaron asesinar al exmandatario en un mitin en Pensilvania.

Trump logró salir vivo de este atentado con lo que parece ser una herida superficial en su oreja derecha, la cual ha presumido cubierta con un vendaje en sus últimas apariciones en la Convención Nacional Republicana.

Así atravesó la bala que intentó asesinar a Trump:

New video shows trajectory of bullet as Trump turned his head. pic.twitter.com/eoetavYicC