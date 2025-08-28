Viajar a EU será más caro: Aumentará 400% el costo del permiso I-94

Nueva York.- A partir del 1 de octubre de 2025, el costo del permiso I-94, necesario para que los visitantes extranjeros ingresen a Estados Unidos por vía terrestre y se adentren más allá de las 25 millas de la frontera o permanezcan más de 30 días, sufrirá un incremento significativo.

Según la nueva normativa establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la ley federal One Big Beautiful Bill Act (H.R.1), firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025, la tarifa del Formulario I-94 pasará de 6 dólares a 24 dólares, lo que representa un aumento del 300 por ciento.

Este ajuste, que entrará en vigor en el año fiscal 2025, busca financiar operaciones migratorias y modernizar los sistemas tecnológicos en los puntos de entrada, según el DHS. A partir de 2026, el costo del permiso I-94 se incrementará aún más, alcanzando los 30 dólares, un aumento del 400 por ciento respecto al precio actual, y se ajustará anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (CPI).

El permiso I-94, conocido como “Registro de Entrada/Salida”, es obligatorio para viajeros con visas de no inmigrante, como la visa de turista B1/B2, que deseen internarse más allá de la zona fronteriza o extender su estancia en Estados Unidos. Este documento registra electrónicamente las fechas de entrada y salida del país, siendo esencial para cumplir con los requisitos migratorios y evitar sanciones como la cancelación de la visa o la deportación.

El trámite del I-94 puede realizarse en línea hasta siete días antes del viaje a través del sitio web oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o la aplicación CBP One, o en persona en los puertos de entrada terrestres, donde se requiere una entrevista con un oficial de CBP y la presentación de datos biométricos. Los viajeros deben contar con un pasaporte y una visa vigentes, además de estar preparados para mostrar evidencia de residencia, empleo o planes de viaje si se les solicita.