Varios estados impugnan orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

Nueva Jersey.- Nueva Jersey y más de una docena de estados dijeron este martes que están impugnando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El fiscal general demócrata de Nueva Jersey, Matt Platkin, dijo este martes que está liderando un grupo de 18 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco en la presentación de una demanda para bloquear la orden de Trump.

“Los presidentes tienen un amplio poder, pero no son reyes”, indicó Platkin.

La orden de Trump terminaría con la política de otorgar automáticamente la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos, una medida que anunció en campaña que llevaría a cabo una vez en el cargo.

Platkin y los defensores de los derechos de los migrantes señalan la 14ª Enmienda de la Constitución que dice que las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos, afirmando que está claro que se aplica a las personas cuyos padres no eran ciudadanos legales en el momento de su nacimiento.

La orden ejecutiva de Trump, de aproximadamente 700 palabras, emitida el lunes por la noche, equivale a la realización de algo de lo que ha hablado durante la campaña presidencial. Pero si tiene éxito es algo incierto, ya que los defensores de los derechos de los migrantes presentan demandas para bloquear al presidente.

A continuación, un vistazo a la ciudadanía por derecho de nacimiento, la orden ejecutiva de Trump y las reacciones que ha provocado:

¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento?

La ciudadanía por derecho de nacimiento significa que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, independientemente del estado migratorio de sus padres. Las personas, por ejemplo, en Estados Unidos con una visa de turista u otra visa o que están en el país ilegalmente pueden convertirse en padres de un ciudadano si su hijo nace aquí.

Ha estado vigente durante décadas y consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución, dicen los partidarios. Pero Trump y sus aliados disputan la interpretación de la enmienda y dicen que se necesitan estándares más estrictos para convertirse en ciudadano.

¿Qué dice la orden de Trump?

La orden cuestiona que la 14ª Enmienda extienda automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos.

La 14ª Enmienda nació en las secuelas de la Guerra Civil y fue ratificada en 1868. Dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

La orden de Trump excluye a las siguientes personas de la ciudadanía automática: aquellas cuyas madres no estaban legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales; personas cuyas madres estaban en el país legalmente pero de manera temporal y cuyos padres no eran ciudadanos o residentes permanentes legales.

Continúa prohibiendo a las agencias federales reconocer la ciudadanía de las personas en esas categorías. Entra en vigor 30 días a partir del martes, el 19 de febrero.

¿Cuál es la historia de la cuestión?

La 14ª Enmienda no siempre garantizó la ciudadanía por derecho de nacimiento a todos los nacidos en Estados Unidos. De hecho, el Congreso no autorizó la ciudadanía a todos los indígenas estadunidenses nacidos en Estados Unidos hasta 1924.

En 1898 se desarrolló un importante caso de ciudadanía por derecho de nacimiento en la Corte Suprema de Estados Unidos. La corte sostuvo que Wong Kim Ark, quien nació en San Francisco de migrantes chinos, era ciudadano estadounidense porque había nacido en el país. Después de un viaje al extranjero, se enfrentó a la denegación de reingreso por parte del gobierno federal bajo el argumento de que no era ciudadano bajo la Ley de Exclusión China.

Pero algunos defensores de las restricciones a la inmigración han argumentado que, mientras el caso claramente se aplicaba a los niños nacidos de padres que son ambos migrantes legales, es menos claro si se aplica a los niños nacidos de padres sin estatus legal.

¿Cuál ha sido la reacción a la orden de Trump?

Poco después de que Trump firmara la orden, grupos defensores de los derechos de los migrantes presentaron una demanda para detenerla.

Las secciones de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nueva Hampshire, Maine y Massachusetts, junto con otros defensores de los derechos de los migrantes, presentaron una demanda ante el tribunal federal de Nueva Hampshire.

La demanda pide al tribunal que encuentre la orden inconstitucional. Destaca el caso de una mujer identificada como “Carmen”, que está embarazada pero no es ciudadana. La demanda dice que ha vivido en Estados Unidos durante más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente que podría llevar a un estatus permanente. No tiene ningún otro estatus migratorio, y el padre del hijo que espera tampoco lo tiene, según la demanda.

“Despojar a los niños del ‘tesoro invaluable’ de la ciudadanía es una grave lesión”, dice la demanda. “Les niega la plena membresía en la sociedad estadounidense a la que tienen derecho”.