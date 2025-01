Usuarios de TikTok en EU: entre luto y esperanza ante inminente prohibición

Nueva York.- Estados Unidos se acerca cada vez más a una posible prohibición de TikTok, ya que la máxima corte del país respalda una ley que detendrá las nuevas descargas de la aplicación a partir del domingo. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sobre cómo será exactamente esta prohibición y si realmente se aplicará.

Esto deja a millones de usuarios y creadores de contenido en el limbo, especialmente a los influencers y pequeños empresarios que han llegado a depender de la popular plataforma de redes sociales como fuente de ingresos.

Entre estas personas se encuentra Terrell Wade, comediante, actor y creador de contenido con 1,5 millones de seguidores en TikTok bajo el nombre de usuario @TheWadeEmpire. Wade, quien ha convertido su presencia en TikTok en un trabajo de tiempo completo, dijo que espera “dos días de caos” a medida que se acerca la fecha límite del domingo.

“En este punto, realmente no sé qué creer”, dijo Wade a The Associated Press.

En una decisión unánime el viernes, la Corte Suprema respaldó una ley federal que prohibirá TikTok a menos que sea vendida por su empresa matriz con sede en China antes del 19 de enero, dictaminando que un riesgo para la seguridad nacional planteado por los vínculos de la plataforma con China supera las preocupaciones de la Primera Enmienda sobre limitar la libertad de expresión en y por la aplicación.

No parece inminente una venta, lo que significa que la prohibición debería entrar en vigor el domingo. Pero la decisión también llega justo días antes de la investidura de un nuevo presidente.

El gobierno del presidente Joe Biden ha mantenido que TikTok debe cambiar su propiedad para abordar las preocupaciones de seguridad nacional, pero señaló que no aplicará la ley el domingo, el último día completo en el cargo del demócrata. El viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que las acciones para hacer cumplir la ley recaerán en el nuevo gobierno debido a “la mera cuestión de tiempo”. Mientras tanto, el presidente electo republicano Donald Trump, quien también intentó prohibir TikTok, ahora ha prometido preservar el acceso a la plataforma. Pero qué opciones tendrá después de la investidura del lunes sigue sin estar claro.

Entre otros puntos de confusión está cómo será una prohibición de TikTok. Los expertos han dicho que la aplicación no desaparecerá de los dispositivos de los usuarios existentes una vez que la ley entre en vigor. Pero los nuevos usuarios no podrán descargarla y no estarán disponibles actualizaciones. Esto eventualmente hará que la aplicación no funcione, dijo el Departamento de Justicia en documentos judiciales.

Todo esto es “un recordatorio para la comunidad de creadores de que las plataformas de redes sociales pueden aparecer y desaparecer”, señala Kelsey Chickering, analista sénior en Forrester, subrayando las interrupciones que sentirán los creadores e influencers de TikTok si la prohibición entra en efecto. Si se pierde el acceso, agrega, muchos tendrán que pivotar y reconstruir su presencia en otras plataformas.

Mientras se prepara para una posible prohibición el domingo, Wade está entre los creadores que esperan que algo suceda para evitar el cierre, aunque piensa que tiene suficientes seguidores en otras plataformas para mantenerse a flote.

“Aún sigo siendo optimista”, dijo.

Sin embargo, muchos continúan expresando temores sobre la posibilidad de perder TikTok.

Janette Ok, una creadora de contenido a tiempo completo con sede en Los Ángeles, dice que TikTok es la plataforma principal que utiliza hoy en día. Como influencer y también artista, dice que la plataforma le ha ayudado a hacer acuerdos con marcas y promocionar su música, trayendo “oportunidades que nunca creí que podría experimentar en mi vida”.

Ok también estuvo entre los influencers que TikTok llevó a Washington en 2023 para abogar por la preservación de la aplicación, y recuerda que se discutió una prohibición ya en 2020. Y como alguien que es asiática, los esfuerzos por prohibir TikTok a lo largo de los años también se han sentido “un poco xenófobos”, agregó.

“Escucho todas estas cosas diferentes, y no sé qué creer, así que ahí es donde estoy muy frustrada. Estoy confundida. Estoy decepcionada”, dijo Ok. “Es una aplicación hermosa, ha unido a tantas personas, ha cambiado muchas vidas, y que simplemente sea arrebatada así se siente... tan poco estadounidense”.

Jordan Smith, una exjugadora de la WNBA que opera The Elevated Closet en Austin, Texas, una marca de ropa para mujeres altas, depende de TikTok y TikTok Shop para encontrar clientes que se ajusten a su nicho demográfico que es difícil de comercializar específicamente de otra manera.

“En TikTok simplemente he podido encontrar esa audiencia mucho más fácilmente”, comentó.

Teme que perder TikTok perjudique su negocio, y también lo extrañará personalmente. Así que está siguiendo lo que la gente dice que sucederá el domingo y espera que se pueda desviar una prohibición.

“Parece que Biden se lo está dejando a Trump", dijo. "Así que la gente tiene esperanzas de que tal vez tengamos unos días más y no se apague el domingo, pero realmente no lo sé”

Alejandro Flores-Munoz tiene un negocio de catering en el área de Denver llamado Combi Taco, o @combicafe en TikTok. TikTok le ayudó a alcanzar clientes sin gastar dinero en marketing, explicó. Era optimista de que TikTok se mantendría hasta que escuchó la decisión de la Corte Suprema el viernes.

“Hasta hoy, era extremadamente optimista. Y después de la decisión de la Corte Suprema de hoy de mantener la prohibición o la venta de TikTok, sopeso mis opciones”, dijo. “Pero honestamente, es muy desalentador, específicamente porque dependía de la aplicación para mi negocio y el crecimiento de mi negocio”.

Hacerse viral en TikTok ayudó a Ruben Trujillo a comercializar sus Cafe Emporos Coffeegrams, un paquete que incluye café, té o chocolate caliente. Dijo que está frustrado con la política en constante evolución que rodea la prohibición.

“Es como si siguieran pasando la pelota de un lado a otro, pero ¿quién va a tomar la decisión?”, dijo. Dijo que a los pequeños empresarios se les dice que “sean creativos, que se levanten por sus propios medios”, dijo. “Y mucha gente lo hizo, y es como si ahora les estuvieran recortando esas posibilidades".