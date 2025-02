'Un día sin migrantes'; promueven en redes para el 3 de febrero

Washington.- Una iniciativa ciudadana que circula en redes sociales convoca a la comunidad inmigrante a participar en 'Un día sin inmigrantes', programado para el lunes 3 de febrero.

La propuesta busca visibilizar la importancia de los inmigrantes en la economía y la sociedad estadounidense mediante un llamado a la inactividad: no asistir al trabajo, no enviar a los niños a la escuela y no realizar compras.

Un día sin inmigrantes: opiniones

La convocatoria ha generado opiniones divididas dentro de la comunidad hispana.

Algunos consideran que la protesta debería extenderse por más días para tener mayor impacto, como expresó Monnyy Rangel Rodríguez: "Yo pienso que debería de ser más días, no solo uno".

Por otro lado, hay quienes temen represalias laborales.

Gabriela Rodríguez advirtió: "Si me despiden de mi trabajo, ¿quién me va a ayudar? Tengan cuidado con lo que sugieren".

Abi Márquez compartió una experiencia similar: "Me gustaría apoyar, pero en mi trabajo ya nos amenazaron con que habrá represalias si faltamos. Es una verdadera lástima porque nuestra manager es latina y aun así nos lo dijo".

Algunos participantes sugieren modificar la fecha para aumentar el impacto.

Maribel Aispuro Beltrán propuso realizarlo el Día de San Valentín, un día comercialmente fuerte.

"Sería muy importante un día que realmente se haga notar. A todos nos gusta irnos de compras e ir a restaurantes. Para mí, sería muy buena opción".

"Los inmigrantes no nos merecemos esta persecución. Oremos y luchemos. ¡Cambiemos la dirección de las cosas! Residencia permanente sí, deportación no", publicó la organización Carrera Antorcha Guadalupana Mexico New York en la página de Facebook.

El llamado a Un Día Sin Inmigrantes busca demostrar el peso de la comunidad migrante en el país.

Negocios van a cerrar

La iniciativa de 'Un día sin inmigrantes' viene teniendo apoyo de los negocios hispanos en Carolina del Norte. Uno de ellos es El Pancito Bakery en Raleigh, que anunció que no atenderán el 3 de enero.