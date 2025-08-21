Uganda acuerda recibir a migrantes deportados de EU si no tienen antecedentes

Kampala.- Uganda ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados con la condición de que no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano.

El Ministerio señaló en un comunicado que el acuerdo se había “concluido”, pero que las dos partes aún trabajan en los detalles sobre cómo se implementará el plan. Agregó que Uganda prefiere que quienes sean enviados al país sean de nacionalidades africanas, pero no aportó detalles sobre lo que Uganda recibirá a cambio de recibir migrante deportados.

La embajada de Estados Unidos en Uganda declinó comentar sobre lo que llamó “negociaciones diplomáticas”, si bien indicó que los diplomáticos buscan cumplir con la política del presidente estadounidense Donald Trump de “mantener a los estadounidenses seguros”.

El gobierno de Trump ha estado buscando formas de disuadir a los migrantes de ingresar sin autorización legal al país y deportar a aquellos que ya lo han hecho, en especial a aquellos con antecedentes penales e incluyendo a aquellos que no pueden ser fácilmente deportados a su país de origen.

Activistas de derechos humanos criticaron el acuerdo de deportación por posibles violaciones del derecho internacional.

Henry Okello Oryem, ministro de Estado para Relaciones Exteriores de Uganda, el miércoles había negado que se hubiera alcanzado algún acuerdo sobre deportados, aunque dijo que su gobierno estaba en conversaciones sobre “visados, aranceles, sanciones y temas relacionados”. También sugirió que su país trazará la línea sobre aceptar personas asociadas con grupos criminales.

“Estamos hablando de cárteles: personas que no son aceptadas en sus propios países. ¿Cómo podemos integrarlas en las comunidades locales en Uganda?”, dijo en ese momento.

Oryem y otros funcionarios del gobierno ugandés declinaron comentar el jueves.

El legislador opositor Muwada Nkunyingi sugirió que tal acuerdo con Estados Unidos dará legitimidad al gobierno ugandés antes de las elecciones y urgió a Washington a no hacer la vista gorda ante lo que describió como problemas de derechos humanos y gobernanza en Uganda.

Las autoridades de Uganda se apresurarán a un acuerdo para "limpiar su imagen ahora que nos dirigimos a las elecciones de 2026”, dijo Nkunyingi.

El abogado de derechos humanos Nicholas Opio comparó un acuerdo de deportación con la trata de personas, y dijo que dejará el estatus de los deportados poco claro.

"¿Son refugiados o prisioneros?”, preguntó.

“El acuerdo propuesto infringe el derecho internacional. Estamos sacrificando seres humanos por conveniencia política; en este caso porque Uganda quiere estar en los buenos libros de Estados Unidos", dijo. "Que puedo mantener a tus prisioneros si me pagas; ¿en qué se diferencia eso de la trata de personas?”

En julio, Estados Unidos deportó a cinco hombres con antecedentes penales al reino sudafricano de Esuatini y envió a ocho más a Sudán del Sur. Los hombres de Cuba, Jamaica, Laos, Yemen y Vietnam enviados a Esuatini están siendo mantenidos en confinamiento solitario hasta que puedan ser deportados a sus países de origen, lo que podría tardar hasta un año.

Un desafío legal en Estados Unidos había detenido el proceso de deportación de los ocho hombres en Sudán del Sur, pero un fallo de la Corte Suprema finalmente despejó el camino para que fueran enviados a Sudán del Sur.

Uganda ha tenido roces con Estados Unidos después que los legisladores aprobaron un proyecto de ley antihomosexualidad en 2023 que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con penas que incluyen cadena perpetua. Washington amenazó con consecuencias y el Banco Mundial retuvo algunos fondos.

En mayo de 2024, Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta del Parlamento de Uganda, su esposo y varios otros funcionarios por corrupción y graves violaciones de los derechos humanos.