Ucrania: Niegan salida del país al expresidente Poroshenko

Kiev.- El expresidente ucraniano Petro Poroshenko no pudo salir de Ucrania para una reunión prevista con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, informó este sábado el servicio de seguridad ucraniano.

Poroshenko anunció el viernes que lo regresaron de la frontera a pesar de haber recibido previamente permiso del Parlamento para salir del país. Según la ley marcial, los hombres ucranianos entre 18 y 60 años no pueden salir del país sin una aprobación especial.

El hombre de 58 años, que perdió su intento de reelección en 2019 ante el actual presidente Volodymyr Zelenskyy, planeaba reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y con el Parlamento polaco durante su viaje.

Pero los funcionarios de seguridad dijeron que Poroshenko también había acordado reunirse con Orban, quien ha elogiado al presidente ruso Vladímir Putin y se niega a apoyar el intento de Kiev de ingresar a la UE. A través de redes sociales, las autoridades ucranianas dijeron que tales conversaciones convertirían a Poroshenko en una “herramienta en manos de los servicios especiales rusos”.

Poroshenko, quien calificó su experiencia en la frontera como un “ataque a la unidad”, no ha comentado sobre la acusación de que planeaba reunirse con Orban.

Por otra parte, la planta nuclear de Zaporiyia en Ucrania quedó “al borde de un accidente nuclear y de radiación” el sábado después de que no pudo extraer energía de dos de las líneas que la conectan a la red eléctrica local, indicó el operador de energía nuclear del país.

Dijo que la planta cambió a generadores diésel para evitar que se sobrecalentara antes de que Kiev restableciera la energía externa.

Rusia ocupó la planta de Zaporiyia en las primeras etapas de la guerra. En el último año, la estación se convirtió en un punto central de preocupación para los observadores internacionales, y tanto Moscú como Kiev se acusaron mutuamente de bombardear la planta.

En una declaración en las redes sociales, Petro Kotin, jefe del operador de energía nuclear de Ucrania, acusó a Moscú de “operación incorrecta, errónea y a menudo deliberadamente riesgosa del equipo”.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones.

Funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) han estado monitoreando la seguridad en la planta de Zaporiyia, que es una de las 10 centrales nucleares más grandes del mundo.

Aunque los seis reactores de la planta llevan meses cerrados, todavía necesita energía y personal calificado para operar sistemas de enfriamiento cruciales y otras características de seguridad.

En otras partes de Ucrania, Rusia lanzó el sábado 11 drones Shahed de fabricación iraní y un misil de crucero guiado durante la noche, dijeron funcionarios militares. Según los informes, el misil y todos los drones menos uno, fueron destruidos por las defensas aéreas ucranianas.

El Ministerio de Defensa ruso también dijo que derribó dos cohetes ucranianos C-200 sobre el mar de Azov.