Ucrania escéptica ante anuncio de tregua de Putin

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Kiev.- Ucrania dijo que igualaría cualquier cese al fuego genuino por parte de Moscú, pero expresó escepticismo después de que el presidente ruso Vladímir Putin anunciara una tregua temporal por la Pascua a partir del sábado.

El anuncio de Kiev se produjo mientras Rusia y Ucrania realizaban su mayor intercambio de prisioneros desde que comenzó la invasión a gran escala de Moscú hace más de tres años. Putin anunció un cese al fuego temporal por la Pascua en Ucrania a partir del sábado, citando razones humanitarias. De acuerdo con el Kremlin, el cese del fuego durará desde las 6:00 de la tarde hora de Moscú (1500 GMT) del sábado hasta la medianoche (2100 GMT) después del Domingo de Pascua.

Putin no ofreció detalles sobre cómo se supervisaría el cese al fuego o si cubriría los ataques aéreos o las batallas terrestres en curso que se libran las 24 horas del día.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró que si Rusia está realmente lista para observar un cese al fuego total e incondicional, Ucrania reflejará ese enfoque y solo atacará en defensa.

Expresó que tal gesto, particularmente durante el fin de semana de Pascua, podría revelar las verdaderas intenciones de Moscú.

"Si un cese al fuego total realmente se lleva a cabo, Ucrania propone extenderlo más allá del Día de Pascua el 20 de abril", señaló Zelenskyy en Telegram. "Eso revelará las verdaderas intenciones de Rusia, ya que 30 horas son suficientes para los titulares, pero no para medidas genuinas de construcción de confianza".

Zelenskyy agregó que, según informes militares, los asaltos rusos y el fuego de artillería continuaron a lo largo de partes de la línea del frente de mil kilómetros (600 millas) de largo.

En respuesta al anuncio del cese al fuego, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, señaló que Kiev había "aceptado incondicionalmente en marzo la propuesta de Estados Unidos de un cese al fuego total provisional por 30 días", que Rusia rechazó.

"Putin ahora ha hecho declaraciones sobre su supuesta disposición para un cese al fuego. 30 horas en lugar de 30 días", continuó Sybiha, escribiendo en X. "Desafortunadamente, hemos tenido una larga historia de sus declaraciones que no coinciden con sus acciones".

El anuncio de Putin se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera el viernes que las negociaciones entre Ucrania y Rusia están "llegando a un punto crítico" e insistiera en que ninguna de las partes lo está "manipulando" en su esfuerzo por poner fin a la prolongada guerra de tres años.

Mientras tanto, las dos partes intercambiaron cientos de prisioneros de guerra el sábado. El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que 246 militares rusos fueron devueltos desde territorio controlado por Kiev y que "como gesto de buena voluntad" 31 prisioneros de guerra ucranianos heridos fueron transferidos a cambio de 15 soldados rusos heridos que necesitaban atención médica urgente.

Zelenskyy indicó que 277 "guerreros ucranianos han regresado a casa desde el cautiverio ruso".

Ambas partes agradecieron a los Emiratos Árabes Unidos por su mediación.

La mayoría de los ucranianos liberados en el último intercambio de prisioneros son jóvenes nacidos después del año 2000, sostuvo el viernes la Sede de Coordinación de Ucrania para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra.

Fuera de un hospital en la región norteña de Cherníhiv en Ucrania, donde los prisioneros de guerra recientemente liberados fueron llevados después del intercambio en la frontera, docenas de familiares esperaban.

Entre ellos estaba Nataliia Lohvynchuk, de 48 años, quien se apresuró hacia el autobús en el momento en que llegó. No había visto a su hijo en tres años, desde que fue capturado durante la batalla por Mariúpol en la primavera de 2022 .

Su hijo, Ihor Lohvynchuk, de 23 años, perdió alrededor de 40 kilogramos (88 libras) en cautiverio. “Todavía no se siente real”, manifestó suavemente. "Todavía no estamos realmente aquí. Todos regresamos, pero todavía no estamos aquí".

Su madre, abrumada por la emoción y abrazando a su hijo, hizo un llamado: "Hacemos un llamado al mundo entero, a cada país: ayúdennos a traer a todos nuestros chicos a casa".

Miles de prisioneros de guerra permanecen en cautiverio. El intercambio es el cuarto este año y el 63º desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia.

Desde el estallido de la guerra , un total de 4 mil 552 ucranianos, tanto militares como civiles, han sido devueltos del cautiverio.

Entretanto el Ministerio de Defensa de Rusia indicó el sábado que sus tropas expulsaron a las fuerzas ucranianas de la aldea de Oleshnya, uno de sus últimos bastiones restantes en la región de Kursk en Rusia, donde los ucranianos realizaron una incursión sorpresa el año pasado.

Gerasimov indicó el sábado en un informe a Putin, citado por los medios estatales rusos, que Rusia había retomado casi todo el territorio de las fuerzas ucranianas.

"La mayor parte del territorio de la región, donde tuvo lugar la invasión, ha sido liberada. Esto es 1.260 kilómetros cuadrados, 99,5%", afirmó Gerasimov.

Zelenskyy escribió en X que las fuerzas ucranianas “continuaron su actividad en el territorio de la región de Kursk y están manteniendo sus posiciones”. Ucrania también afirmó que mantiene una presencia más allá de la región de Kursk en territorio ruso con el objetivo de prevenir la ofensiva en la región de Sumy y luchar en suelo enemigo.

The Associated Press no pudo verificar de inmediato el reclamo ruso.

Según la agencia estatal noticiosa TASS, Rusia sigue luchando para sacar a las fuerzas ucranianas de la aldea de Gornal, a unos 11 kilómetros (7 millas) al sur de Oleshnya.

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana apuntó que Rusia lanzó 87 drones explosivos y señuelos en su última oleada de ataques en la madrugada del sábado. Treinta y tres de los drones fueron interceptados y otros 36 se perdieron, probablemente debido a interferencias electrónicas, agregó.

Los ataques rusos provocaron daños en granjas en la región de Odesa e incendios en Sumy durante la noche, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el sábado. Los incendios estaban controlados y no se reportaron víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron dos drones ucranianos durante la madrugada del sábado.