Ucrania despide a Parubiy, ex presidente del Parlamento asesinado en Leópolis

Ucrania. - Cientos de personas asistieron este martes al funeral del expresidente del parlamento ucraniano y destacado político prooccidental Andriy Parubiy, quien fue asesinado a tiros en la calle el pasado fin de semana.

Multitudes se reunieron bajo un calor sofocante frente a la Catedral de San Jorge en Leópolis, una ciudad a unos 500 kilómetros (300 millas) al oeste de la capital ucraniana, Kiev, donde Parubiy fue baleado el sábado.

El ataúd de Parubiy fue llevado en procesión a la plaza central de Leópolis para una ceremonia antes de ser enterrado en el Cementerio de Lychakiv, el lugar de descanso de muchas de las figuras más renombradas de la ciudad.

Parubiy, de 54 años, era un legislador de la región de Leópolis que participó en la Revolución Naranja de Ucrania en 2004. También lideró unidades de voluntarios de autodefensa durante las protestas del Maidan de 2014, que obligaron al presidente prorruso Viktor Yanukovych a dejar el cargo. Fue presidente del parlamento de 2016 a 2019.

Los investigadores están tratando de establecer un motivo para el asesinato y no descartan la implicación rusa, según Andrii Niebytov, el subdirector de la Policía Nacional y jefe de la Policía Criminal.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, declaró el lunes que el asesinato de Parubiy no fue un acto aleatorio, sino una operación cuidadosamente preparada.

"Se estudiaron los movimientos de la víctima, se trazó una ruta y se ideó un plan de escape", afirmó Klymenko.

La policía detuvo el domingo a un sospechoso en la región de Khmelnytskyi, en Ucrania, a más de 100 kilómetros (60 millas) de distancia.

La fiscalía general de Leópolis señaló el martes que un tribunal había ordenado que el sospechoso, identificado solo como un residente de Leópolis de 52 años, fuera retenido durante 60 días sin derecho a fianza mientras avanza la investigación.

Parubiy murió en el acto después de que el sospechoso le disparara ocho balas, aseveró la fiscalía en un comunicado.

El ex comandante en jefe militar de Ucrania y actual embajador en el Reino Unido, Valerii Zaluzhnyi, calificó la muerte de Parubiy como una "pérdida para todos nosotros".

"Su vida es un recordatorio para todos nosotros: la independencia no descansa en discursos, sino en aquellos que están dispuestos a darlo todo por ella", escribió Zaluzhnyi en Telegram.

Altos funcionarios del gobierno y figuras regionales asistieron al funeral.

Parubiy deja a su esposa Ulyana y a su hija Yaryna