Turquía: Detienen a constructor que edificó edificio caído durante sismo

Ankara, Turquía.- Las autoridades detuvieron el lunes al propietario y al constructor de un edificio residencial que colapsó durante un sismo de magnitud 6.1 en el noroeste de Turquía, como parte de una investigación sobre posible negligencia, indicó un funcionario.

El sismo sacudió la localidad de Sindirgi en la provincia de Balikesir el domingo. Cobró la vida de un adulto mayor que murió en el bloque de apartamentos de tres pisos que se derrumbó, y lesionó a otras 29 personas en toda la región.

El temblor se sintió hasta en Estambul, a casi 200 kilómetros (125 millas) al norte, lo que generó temores en la ciudad de más de 16 millones de habitantes, que según los expertos está en alto riesgo de un gran terremoto.

El sismo del domingo provocó el colapso de 16 estructuras, la mayoría de ellas casas de pueblo abandonadas, de acuerdo con el ministro del Interior Ali Yerlikaya.

El edificio de apartamentos en Sindirgi fue una de las pocas estructuras habitadas que se derrumbaron, lo que llevó a las autoridades a detener al propietario y al constructor para interrogarlos bajo sospecha de "causar muerte y lesiones por negligencia", afirmó el ministro de Justicia Yilmaz Tunc.

De las 29 personas que fueron hospitalizadas, 19 fueron dadas de alta el lunes, informó el ministro de Salud Kemal Memisoglu. Aquellos que aún estaban hospitalizados no se encontraban en estado grave, agregó.

Por otro lado, más de 200 réplicas han sacudido la región, la más fuerte de ellas con una magnitud de 4,6. Esto obligó a muchos residentes a pasar la noche al aire libre y dormir en autos por temor a que sus hogares pudieran colapsar, reportó el canal de televisión nacional HaberTurk.

Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los terremotos son frecuentes.

En 2023, un sismo de magnitud 7,8 mató a más de 53.000 personas en Turquía y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras 6.000 personas murieron en las partes del norte de la vecina Siria. El alto número de muertes se atribuyó al uso generalizado de métodos de construcción de baja calidad, la supervisión débil y fallas institucionales.