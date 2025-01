Trump y Vance respaldan la Marcha por la Vida

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- El presidente Donald Trump prometió apoyar a los manifestantes antiabortistas en su segundo mandato mientras decenas de miles de manifestantes se congregaban en Washington este viernes para la Marcha por la Vida anual.

“Volveremos a defender con orgullo a las familias y a la vida”, declaró Trump en un discurso pregrabado en video.

Los manifestantes han venido a la capital durante décadas para pedir la derogación de Roe vs. Wade, que afirmaba el derecho constitucional al aborto, ahora, con la derogación de Roe en 2022, están más dentro que fuera. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca y los republicanos en control del Congreso, los activistas quieren aprovechar sus victorias.

“Nuestro país enfrenta el regreso del presidente estadunidense más a favor de la familia y más antiabortista de nuestras vidas”, dijo el vicepresidente JD Vance a la multitud en su discurso presencial.

Vance elogió las acciones previas de Trump sobre el aborto, diciendo que el presidente “cumplió su promesa de acabar con Roe” y nombró a cientos de jueces antiabortistas.

El aborto estuvo en gran medida ausente del montón de docenas de acciones ejecutivas de los primeros días de mandato de Trump. Pero ya ha realizado medidas más discretas sobre el aborto, incluyendo la aplicación de la Enmienda Hyde, que restringe la financiación gubernamental para la mayoría de los abortos. También reinstauró una política que requiere que las agencias no gubernamentales extranjeras certifiquen que no proporcionan ni promueven el aborto si reciben fondos federales estadunidenses para asistencia en planificación familiar, desde que se introdujo hace más de 40 años, cada presidente republicano la ha puesto en efecto, y cada demócrata la ha rescindido.

Trump también indultó a varios activistas antiabortistas y utilizó palabras relacionadas con la personalidad fetal en una orden ejecutiva que revocaba protecciones para las personas transgénero.

A pesar del frío intenso, un ambiente festivo rodeaba el evento mientras los activistas llegaban con sombreros multicolores y carteles que declaraban “La vida es nuestra revolución” y “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez: Hagamos que el aborto desaparezca de nuevo”.

“Este es un momento significativo en la historia”, dijo Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo Susan B. Anthony Pro-Life America. “Sí, tenemos una marcha cada año, pero esta es bastante especial... Hay una tríada de republicanos antiabortistas en la Casa Blanca y en la Cámara y el Senado”.

Kristen Cooper, de 21 años, estaba entre los varios miles de integrantes de Students for Life America que asistieron, dijo que estaba especialmente emocionada de estar en la marcha con republicanos antiabortistas en la Casa Blanca.

Dijo que esta marcha era su cuarta, pero la primera con un gobierno republicano. “Es surrealista, en realidad”.

Anna Henderson, profesora de un instituto católico cerca de Jackson, Michigan, también asistía a la que era su cuarta marcha con un autobús lleno de sus estudiantes.

“Solo porque tenemos el respaldo del gobierno no significa que la lucha haya terminado”, dijo. “Todavía necesitamos cambiar los corazones de las personas”.

Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, dijo que todavía hay trabajo por hacer, incluyendo pedir a Trump que retire los fondos a Planned Parenthood y ofrezca recursos como licencia familiar pagada a mujeres con embarazos no planificados.

“La marcha ahora termina en la parte trasera del Capitolio de Estados Unidos para recordar a nuestros representantes que el aborto no es solo un asunto estatal, sino también local y federal”, dijo.

Angela Vasquez-Giroux, vicepresidenta de comunicaciones en Planned Parenthood Action Fund, que apoya el derecho al aborto, dijo: “Sabemos exactamente qué está en riesgo y conocemos el odio y las mentiras que van a esparcir en la Marcha por la Vida”.

La batalla sobre el aborto desde la decisión de 2022 ha estado en los tribunales estatales y en las urnas donde los votantes en siete estados aprobaron medidas de votación para enmiendas constitucionales sobre la libertad reproductiva en noviembre. Las legislaturas ya están contraatacando con propuestas que podrían hacer que tales medidas sean más difíciles de aprobar.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró la derrota en 2024 de una enmienda sobre el derecho al aborto en el escenario de la Marcha por la Vida y presumió de su papel en la campaña financiada por el estado contra la medida. los votantes allí apoyaron una enmienda constitucional estatal que anulaba una prohibición del aborto de seis semanas, pero Florida requiere el 60 por ciento para pasar enmiendas constitucionales en el estado, la mayoría de los estados requieren una mayoría simple.

“La mayoría de los funcionarios electos dirán: ‘Mira, lo que está en la boleta no es su problema, la gente puede decidir’”, dijo DeSantis a la multitud. “Y se lavan las manos y se alejan”.

Los partidarios del derecho al aborto también hablaron.

“No importa lo que dijeron en la campaña electoral para ganar una elección, esto muestra sus intenciones de continuar atacando el acceso al aborto”, dijo Ryan Stitzlein, vicepresidente de relaciones políticas y gubernamentales para la organización nacional de derechos al aborto Reproductive Freedom for All.

“Cada vez que una de estas ha tenido lugar desde la decisión de Dobbs, ha sido un día para reflexionar sobre cuánto daño ha causado esa decisión y la crisis en la que seguimos viviendo”.

Ellie Smeal, presidenta y fundadora de la Feminist Majority Foundation, dijo que su grupo contraprotestaría.

“Queremos recordar a la gente la popularidad de los derechos al aborto y la importancia de este asunto, que mujeres y hombres apoyan que las personas tomen sus propias decisiones en materia de salud reproductiva”, dijo.