Trump y Putin protagonizan viaje histórico en La Bestia rumbo a cumbre en Alaska

Anchorage.- En un hecho sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajaron juntos en la limusina presidencial conocida como “La Bestia” rumbo a una cumbre de alto nivel en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska.

Este encuentro, el primero en persona entre ambos líderes desde 2018, busca abordar soluciones para poner fin a la guerra en Ucrania, un conflicto que ha marcado las relaciones internacionales desde 2022.

El trayecto en “La Bestia”, el vehículo blindado que simboliza el poder presidencial estadunidense, fue descrito como un momento cargado de simbolismo político. Según fuentes cercanas, Trump dio la bienvenida a Putin con un despliegue protocolar que incluyó una alfombra roja, marcando el inicio de las negociaciones en un ambiente de alta expectativa. La decisión de compartir el vehículo, algo inusual en la diplomacia internacional, subraya la intención de Trump de proyectar una imagen de acercamiento directo con el líder ruso.

La cumbre, que se lleva a cabo en un contexto de tensiones globales, tiene como objetivo principal explorar un posible alto al fuego en Ucrania. Sin embargo, la exclusión del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha generado críticas de aliados europeos y del propio Zelenskyy, quien advirtió que cualquier acuerdo sin la participación de Ucrania sería “inviable” y “contra la paz”. Trump, por su parte, ha insistido en que su meta es lograr un cese al fuego, aunque ha mencionado la posibilidad de “intercambios de territorio” como parte de las negociaciones, una idea que ha generado controversia.