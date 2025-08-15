Base conjunta Elmendorf- Richardson.- El presidente estadunidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin se reunieron unas dos horas y medios el viernes, en una cumbre en Alaska que comenzó con un apretón de manos, una sonrisa y un paseo en la limusina presidencial, una recepción inusualmente cálida para un adversario estadunidense responsable de lanzar la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945.

Trump y Putin se reunieron a puerta cerrada con sus principales asesores para hablar sobre los intentos de poner fin a la guerra en Ucrania. Cuando se saludaron, se estrecharon las manos durante un período prolongado sobre una alfombra roja desplegada en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage. Mientras conversaban, Putin sonriendo y señaló hacia el cielo, donde aviones B-2 y F-22 —aeronaves militares diseñados para oponerse a Rusia durante la Guerra Fría— sobrevolaban la zona.

Algunos reporteros cerca de allí gritaron: “Presidente Putin, ¿dejará de matar civiles?”, y el mandatario ruso se llevó la mano a la oreja en una aparente señal de que no podía escucharlos. Luego Trump y Putin subieron a la limusina presidencial de Estados Unidos, conocida como “La Bestia”, para un breve trayecto hacia el lugar de su reunión. Putin sonreía ampliamente mientras el vehículo pasaba frente a las cámaras.

Fue el tipo de recepción normalmente reservada para aliados cercanos de Washington, y contrastó con el derramamiento de sangre y sufrimiento en la guerra que Putin comenzó en Ucrania. Aunque no del todo sorprendente si se toma en cuenta su larga relación amistosa, tal afabilidad externa antes de horas de reuniones a puerta cerrada probablemente les generará preocupaciones al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y a otros gobernantes europeos, quienes temen que Trump se concentre principalmente en promover los intereses de Estados Unidos y no presionar lo suficiente a favor de Ucrania.

Zelenskyy y otros gobernantes europeos fueron excluidos de las conversaciones entre Trump y Putin. El presidente ucraniano publicó un video en el que expresaba su esperanza de que Estados Unidos presente una “posición firme”.

“Todos queremos un fin honesto de la guerra. Ucrania está dispuesta a trabajar lo más productivamente posible para poner fin a la guerra”, manifestó, y luego agregó: “La guerra continúa, y continúa precisamente porque no hay orden, ni señales de Moscú, de que se esté preparando para poner fin a esta guerra”.

La cumbre fue una oportunidad para que Trump demuestre que es un maestro negociador y pacificador. Le gusta presumir que él es un gran negociador, y se ha jactado de que podría encontrar fácilmente una manera de poner fin a la matanza, una promesa que no ha podido cumplir hasta ahora.

Para Putin, fue una oportunidad de intentar negociar un acuerdo que consolidara las ganancias de Rusia, bloqueando el intento de Kiev de unirse a la OTAN, ya la larga devolviera a Ucrania a la órbita de Moscú.