Trump: Video que muestra objetos lanzados desde la Casa Blanca es IA

El presidente Donald Trump afirmó el martes que un video que circula en Internet, en el que se puede ver como se arrojan objetos desde una ventana del piso superior de la Casa Blanca, fue creado con inteligencia artificial, a pesar de que su equipo de prensa pareció confirmar horas antes su veracidad.

Trump, quien se ha jactado de ser un experto en diseño de edificios mientras lleva a cabo proyectos de remodelación en la Casa Blanca y otros lugares, declaró ante los reporteros que el video "tiene que ser falso" porque las ventanas, según él, son pesadas y están selladas.

El video, que circuló el lunes, parece mostrar el momento en que se arrojan una pequeña bolsa negra y un objeto largo y de color blanco desde una ventana en el lado este del edificio.

Trump atribuyó el vídeo a la inteligencia artificial, asegurando que la creación de vídeos falsos era una de las desventajas de la tecnología, aunque luego declaró: "Si sucede algo que es realmente malo, tal vez sólo debo culpar a la IA".

Horas antes, la Casa Blanca pareció confirmar la autenticidad del video cuando dijo a varios medios de comunicación que preguntaron sobre la grabación que se trataba de "un contratista que estaba haciendo trabajo regular de mantenimiento mientras el presidente estaba fuera".

La Casa Blanca no respondió a un mensaje para aclarar la discrepancia.

Trump negó que las ventanas se puedan abrir y dijo: "Conozco todas las ventanas que hay allá arriba". Continuó contando una historia en la que dijo que la primera dama Melania Trump se quedó recientemente de que quería aire fresco de una ventana abierta en la Casa Blanca, "Pero no puedes. Son a prueba de balas. Y número uno, están selladas, y número dos, cada ventana pesa alrededor de 600 libras (272 kilos). Tienes que ser bastante fuerte para poder abrirlas".

Después de que Trump vio el video en el teléfono del reportero de Fox News Channel, Peter Doocy, el presidente nuevamente dijo que las ventanas están selladas y nuevamente culpó a la IA.

“Es el tipo de cosas que hacen”, dijo. "Y uno de los problemas que tenemos con la IA, es tanto bueno como malo. Si sucede algo realmente malo, solo culpa a la IA. Pero también crean cosas, ¿sabes?".

Hany Farid, un experto en forense digital y desinformación de la Universidad de California, Berkeley, que revisó el video, dijo que no detecta ninguna marca de agua digital que a veces se inserta en las imágenes en el punto de generación de IA.

"Las sombras en la escena, incluida la sombra proyectada por la bolsa arrojada, son todas consistentes. El movimiento de las banderas ondeando no tiene ninguno de los signos delatores que a menudo se ven en videos generados por IA. La estructura general de la Casa Blanca parece ser consistente, incluida la presencia de la bandera estadounidense y la bandera POW/MIA", dijo Farid en un comunicado.

En una aparición en “The Ellen DeGeneres Show” en 2015, la ex primera dama Michelle Obama pareció quejarse de no poder abrir ventanas en la Casa Blanca, diciendo que esperaba con ansias la vida después de la Casa Blanca, señalando que quería dar paseos en coche con las ventanas abiertas y dijo: “Las ventanas en nuestra casa no se abren”.