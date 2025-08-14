Trump respalda una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

bruselas.- El visto bueno que dio el presidente Donald Trump al respaldo de Estados Unidos para una fuerza liderada por Europa que supervise cualquier futuro acuerdo de paz en Ucrania mejora enormemente la probabilidad de que pueda tener éxito.

Líderes europeos dijeron que Trump ofreció su apoyo durante una llamada que sostuvieron antes de su cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin el viernes.

La efectividad de la operación, elaborada por la llamada coalición de los dispuestos de alrededor de 30 países que apoyan a Kiev, depende del respaldo de Estados Unidos con poder aéreo u otro equipo militar que las fuerzas armadas europeas no tienen, o solo en cantidades limitadas.

Los líderes de la UE han subrayado en varias ocasiones cómo Estados Unidos es “crucial” para el éxito de la operación de seguridad denominada Fuerza Multinacional Ucrania. Pero la administración Trump se ha negado durante mucho tiempo a comprometerse, quizás manteniendo su participación en espera como palanca en las conversaciones con Rusia.

Después de una reunión el miércoles entre Trump y líderes europeos, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dio la bienvenida a “la disposición de Estados Unidos para compartir con Europa los esfuerzos para reforzar las condiciones de seguridad una vez que obtengamos una paz duradera y justa para Ucrania”.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que Trump había insistido en que la OTAN no debe ser parte de estas garantías de seguridad, pero el líder estadounidense acordó que “Estados Unidos y todas las (otras) partes involucradas deben participar”.

“Es una aclaración muy importante”, dijo Macron.

Trump no confirmó públicamente que permitiría el respaldo de Estados Unidos, y no se hicieron públicos los detalles de un posible apoyo estadounidense, pero el vicepresidente JD Vance participó por primera vez en la reunión de la coalición.

La Fuerza Multinacional Ucrania

Más de 200 planificadores militares han trabajado durante meses en formas de asegurar una paz futura si la guerra finalmente se detiene. Las fuerzas armadas ucranianas también han estado involucradas, y el personal británico ha liderado el trabajo de reconocimiento dentro de Ucrania.

El tamaño exacto de la fuerza no se ha hecho público, aunque Gran Bretaña ha dicho que podría contar con entre 10 mil y 30 mil tropas. Debe ser suficiente para disuadir a las fuerzas rusas, pero también de un tamaño realista para naciones que redujeron sus ejércitos después de la Guerra Fría y ahora están rearmándose.

La misión “será fortalecer las defensas de Ucrania en tierra, mar y aire porque las Fuerzas Armadas de Ucrania son el mejor disuasivo contra la futura agresión rusa”, dijo el mes pasado el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, a los legisladores.

“Protegerá los cielos de Ucrania utilizando aviones”, dijo Healey, “y apoyará mares más seguros reforzando el Grupo de Trabajo del Mar Negro con equipos especializados adicionales”.

Bulgaria, Rumania y Turquía lanzaron esa fuerza naval hace un año para lidiar con minas en las aguas del mar Negro.

La fuerza inicialmente tendrá su sede en París antes de trasladarse a Londres el próximo año. Un cuartel general de coordinación en Kiev estará involucrado una vez que cesen las hostilidades y se despliegue.

El impacto de la participación de EU

Los esfuerzos europeos para establecer la fuerza han sido vistos como una primera prueba de la disposición del continente para defenderse a sí mismo y sus intereses, dadas las advertencias de la administración Trump de que Europa debe cuidar de su propia seguridad y la de Ucrania en el futuro.

Aun así, las fuerzas estadounidenses claramente proporcionan un disuasivo que los europeos no pueden reunir.

Los detalles de lo que Estados Unidos podría contribuir eran desconocidos, y Trump ha cambiado de opinión en el pasado, por lo que queda por ver si esta señal será suficiente para persuadir a más países dentro de la coalición a proporcionar tropas.

Grecia ha rechazado públicamente hacerlo. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis dijo el mes pasado que esas discusiones eran “algo divisivas” y distraían del objetivo de terminar la guerra lo antes posible.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha dicho que Roma no contribuirá con tropas, pero anteriormente ha subrayado la importancia de trabajar con Estados Unidos para poner fin al conflicto y ha pedido la participación de una delegación estadounidense en las reuniones de coordinación de la fuerza.