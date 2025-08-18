Trump recibe a Zelenskyy en la Casa Blanca
Foto: Redes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenskyy, así como con varios líderes europeos, con el objetivo de avanzar en un posible acuerdo que ponga fin a la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania desde 2022.

La reunión ocurre poco después de la cita que Trump tuvo el viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska, donde no se logró alcanzar un pacto para establecer un alto al fuego en territorio ucraniano.

Compartir:
Tal vez te interese
Adquirieron 45 mil juarenses engomado ecológico en 3 semanas
Juárez Adquirieron 45 mil juarenses engomado ecológico en 3 semanas
Niega Beatriz Gutiérrez haberse ido a vivir a España
Nacional Niega Beatriz Gutiérrez haberse ido a vivir a España
Publicidad
Enlaces patrocinados