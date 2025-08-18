Trump recibe a Zelenskyy en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenskyy, así como con varios líderes europeos, con el objetivo de avanzar en un posible acuerdo que ponga fin a la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania desde 2022.

La reunión ocurre poco después de la cita que Trump tuvo el viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska, donde no se logró alcanzar un pacto para establecer un alto al fuego en territorio ucraniano.