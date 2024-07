Trump perdió un pedazo de su oreja tras atentado

Foto: Associated Press

Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, confirmó que perdió un pedazo de la oreja derecha luego del atentado en su contra perpetrado a manos de Thomas Matthew Crooks.

En entrevista para el New York Post, el también expresidente compartió que también tiene algunos golpes producto de las acciones para protegerse del ataque.

Asimismo, Donald Trump expresó su reconocimiento a los asistentes de su mitin en Pensilvania por mantenerse en calma durante el atentado que sufrió.

Donald Trump comparte que perdió un pedazo de oreja en el atentado “surrealista” por mitin

El sábado 13 de julio Donald Trump se encontraba en medio de un mitin en Pensilvania cuando recibió el roce de un disparo que pudo matarlo.

En entrevista para The New York Post, Trump calificó el atentado como “una experiencia muy surrealista”.

De acuerdo con el medio, el candidato a la presidencia de Estados Unidos se encontraba sorprendido pues afirmó que él “debería estar muerto”.

“No se supone que deba estar aquí, se supone que deba estar muerto. Se supone que debo estar muerto”, dijo Trump en entrevista al New York Post.

Esto a solo unas horas de haber sido atacado por Thomas Matthew Crooks, joven de 20 años abatido en el lugar de los hechos e identificado como el presunto tirador que atacó a Donald Trump.

El ex presidente se encontraba en medio de su discurso cuando giró la cabeza para leer un gráfico sobre migración ilegal; ese movimiento le habría salvado la vida pues de no hacerlo, el disparo hubiera llegado a su cien.

Donald Trump revela que terminó con golpes por acciones para resguardarlo en atentado; aclara audio sobre sus zapatos

Luego de que Donald Trump recibiera el roce del disparo en su contra, fue rápidamente protegido por agentes del Servicio Secreto.

Según relató Trump, los agentes del Servicio Secreto lo golpearon tan fuerte en el operativo de reacción que se le cayeron los zapatos

“Los agentes me golpearon tan fuerte que se me cayeron los zapatos y mis zapatos me aprietan”, aseguró Trump.

El candidato republicano aclaró dicho asunto pues se filtró un audio en el que se le escucha decir que quiere ponerse sus zapatos cuando los agentes de seguridad le dicen que es tiempo de irse.

Asimismo, compartió que terminó con un gran moretón en el antebrazo por caer al suelo en medio de las acciones para protegerlo del atentado calificado como terrorismo doméstico.