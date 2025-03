Trump ordena recortes de personal en Voice of America y otros medios

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump comenzó este sábado a realizar recortes profundos en Voice of America (VOA) y otros programas gubernamentales a favor de la democracia, al tiempo que el director de la organización afirmó que todos los empleados de VOA han sido puestos bajo licencia administrativa.

El viernes por la noche, poco después que el Congreso aprobara su más reciente proyecto de ley de financiamiento, Trump ordenó a su gobierno que redujera las funciones de varias agencias al mínimo requerido por la ley. Entre ellas está la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que incluye Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia y Radio Martí, que transmite noticias en español hacia Cuba.

El sábado por la mañana, Kari Lake, la fallida candidata a gobernadora de Arizona y al Senado de Estados Unidos a quien Trump nombró asesora principal de la agencia, publicó en X que los empleados debían revisar su correo electrónico. Esto coincidió con la notificación que se envió donde se avisa al personal de Voice of America que está bajo licencia administrativa con goce de sueldo.

“Por primera vez en 83 años, la histórica Voice of America está siendo silenciada”, lamentó Michael Abramowitz, el director de la organización, en un comunicado. Agregó que “prácticamente” todo el personal de 1.300 personas fue puesto en licencia.

“ VOA promueve la libertad y la democracia en todo el mundo contando la historia de Estados Unidos y proporcionando noticias e información objetivas y equilibradas, especialmente para aquellos que viven bajo tiranía”, dijo Abramowitz .

Un reportero, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa, comentó que “esperábamos que algo así sucediera, y simplemente sucedió hoy”.

El grupo de defensa de la prensa Reporteros Sin Fronteras indicó que “condena esta decisión como un alejamiento del papel histórico de Estados Unidos como defensor de la información libre y hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a restaurar VOA y exhorta al Congreso y a la comunidad internacional a tomar medidas contra esta medida sin precedentes”.

La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales también envió notificaciones de cancelación de subvenciones a Radio Free Asia y otros programas gestionados por la agencia. Voice of America transmite noticias nacionales de Estados Unidos a otros países, a menudo traducidas a idiomas locales. Radio Free Asia, Radio Free Europe y Radio Martí transmiten noticias a países con regímenes autoritarios en esas regiones como China, Corea del Norte y Rusia.

“La cancelación del acuerdo de subvención de Radio Free Europe/Radio Liberty será un regalo masivo para los enemigos de Estados Unidos”, subrayó el presidente y CEO de la red, Stephen Capus, en un comunicado.

En conjunto, las redes llegan a unos 427 millones de personas. Tuvieron su origen en la Guerra Fría y son parte de una red de organizaciones financiadas por el gobierno que pretenden extender el poder de Estados Unidos y combatir el autoritarismo, y entre ellas está la USAID, otra agencia que ha sido objeto de ataques por parte de Trump.

Thomas Kent, expresidente y CEO de Radio Free Europe/Radio Liberty, dijo que las intenciones de Trump para las agencias aún son confusas. Sin estas fuentes de noticias, será mucho más difícil para el país transmitir sus mensajes al mundo, destacó.

“Sin la radiodifusión internacional, la imagen de Estados Unidos y el gobierno de Trump estará en manos de otros, incluidos los oponentes del gobierno, (y) países y personas que consideran a Estados Unidos un enemigo”, detalló Kent, un consultor internacional en ética de medios.

Un video publicado en X por Lake el sábado mencionó medidas de reducción de costos, sin mencionar a los empleados y la misión de Voice of America. Su video fue hecho en un edificio alquilado por VOA que Lake describió como un desperdicio de dinero. Añadió que intentará romper el contrato de arrendamiento de 15 años de la agencia en el edificio.

“Estamos haciendo todo lo posible para cancelar contratos que se puedan cancelar, ahorrar más, reducir el tamaño y asegurarnos de que no haya mal uso de sus dólares”, señaló.

La carta coloca a los empleados en licencia administrativa y sostiene que el personal continuará recibiendo pago y beneficios “hasta nuevo aviso”. Ordenó a los empleados no usar las instalaciones de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales y devolver equipos como teléfonos y computadoras.

El gobierno de Trump ya ha implementado varias medidas para afirmar su autoridad sobre Voice of America, y esta semana canceló contratos que permitían a VOA utilizar material de organizaciones de noticias independientes, como The Associated Press.

El gobierno también ha prohibido a la AP en los grupos de prensa que cubren al presidente y ha tomado medidas para hacerse cargo de qué organizaciones de noticias son miembros de los grupos, y la FCC está investigando organizaciones de noticias como CBS.

La orden de Trump para efectuar reducciones también afecta a otras agencias gubernamentales menos conocidas, como el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, un centro de investigación no partidista, el Consejo Interagencias de Estados Unidos sobre la Indigencia y el Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario.