Trump envuelto en la controversia de Epstein tras reporte de WSJ sobre una carta

Foto: Associated Press

Washington.- La controversia sobre el manejo de los documentos de la investigación sobre Jeffrey Epstein por parte del presidente Donald Trump alcanzó el jueves una nueva dimensión mientras su gobierno lucha por cumplir con sus promesas de dar a conocer detalles sobre el caso de tráfico sexual que involucra a quien fuera amigo del actual mandatario.

Trump prometió interponer una demanda después de que The Wall Street Journal diera detalles sobre una carta de contenido sexualmente sugestivo que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum para el cumpleaños número 50 de Epstein en 2003. Trump negó haber escrito la misiva, la cual calificó de "falsa, maliciosa y difamatoria".

El reporte de The Wall Street Journal sale a la luz después de varios días en los que Trump calificó de “débiles” a sus propios partidarios que buscan más documentos sobre la investigación de Epstein, luego de años de de cortejar el apoyo político de esas mismas personas que han avivado las afirmaciones de un encubrimiento en el caso para proteger a los influyentes amigos de Epstein, quien se quitó la vida en una celda en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico de menores.

Trump también ha protegido a su secretaría de Justicia de enfrentar cuestionamientos sobre el caso después de que la titular de la dependencia, Pam Bondi, se retractó de las afirmaciones de la existencia de una "lista de clientes" de las élites que fueron parte en los crímenes de Epstein. Incluso ha llegado a afirmar —sin presentar evidencia— que los archivos fueron manipulados por los demócratas.

En un gobierno que se enorgullece de cambiar la narrativa sobre historias negativas, la saga de Epstein ha tenido un notable poder de permanencia, en parte gracias a las disputas internas en los altos niveles del gobierno, la feroz crítica de Trump hacia su propia base de simpatizantes y el desconcertante misterio de por qué los documentos que su propia administración prometió dar a conocer permanecerán enterrados —aparentemente para siempre.

La revelación del jueves —aunada a la frustración de los legisladores aliados de Trump en el Capitolio— llevó al presidente a cambiar abruptamente de rumbo y girar instrucciones a Bondi para que intente publicar algunos de los documentos sobre el caso.

Bondi dijo que el viernes buscaría el permiso de la corte para publicar información sobre el jurado investigador, pero requeriría de la aprobación de un juez, y tanto ella como Trump guardaron silencio en cuanto a la evidencia adicional recopilada por las fuerzas federales durante la extensa investigación, la cual Bondi dijo la semana pasada que no se daría a conocer.

Revelan nueva carta dirigida a Epstein

La carta que reveló The Wall Street Journal supuestamente fue recopilada por la socialité británica Ghislaine Maxwell como parte de un álbum de cumpleaños para Epstein años antes de que el multimillonario financiero fuera arrestado por primera vez en 2006 y posteriormente tuvo un distanciamiento con Trump.

La misiva, que lleva el nombre de Trump, incluye texto enmarcado por el contorno de lo que parece ser una mujer desnuda dibujada a mano y termina con el mensaje: "Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", según el periódico.

The Wall Street Journal describió el contenido de la carta pero no publicó una foto que la mostrara en su totalidad.

Maxwell fue arrestada en 2020 y un año después fue condenada por cargos de que ayudó a Epstein a atraer niñas para ser abusadas sexualmente.

Trump arremetió contra la historia en una extensa publicación en redes sociales el jueves por la noche, diciendo que habló tanto con el propietario del periódico, Rupert Murdoch, como con su directora editorial, Emma Tucker, y les dijo que la carta era "falsa". Trump prometió interponer una demanda contra el periódico por la historia, asegurando: "Estas no son mis palabras, no es la forma en que hablo. Además, no dibujo imágenes".

El vicepresidente JD Vance dijo que The Wall Street Journal "debería avergonzarse" por publicarla.

"¿Dónde está esta carta? ¿Les sorprendería saber que nunca nos la mostraron antes de publicarla? ¿En verdad alguien cree que esto suena como Donald Trump?", escribió en la red social X.

Trump busca cambiar de página

Durante casi dos semanas, la Casa Blanca ha estado tratando de lidiar con las consecuencias del anuncio del Departamento de Justicia de que no se liberaría más evidencia sobre el caso de Epstein en posesión del gobierno a pesar de las promesas de Bondi de atender el tema con total transparencia.

El cambio de parecer por parte del Departamento de Justicia sobre la difusión de los archivos de Epstein no sólo enfureció a los propios partidarios de Trump, sino que la semana pasada provocó un tenso intercambio en la Casa Blanca entre Bondi y el subdirector del FBI Dan Bongino, mismo que ningún funcionario ha abordado públicamente.

El Departamento de Justicia aún no ha proporcionado un informe completo sobre su cambio de parecer, meses después de que Bondi entregó archivos a influencers conservadores con la leyenda "Archivos Epstein: Fase 1" y "el gobierno más transparente". A principios de semana, Bondi se negó a responder a las preguntas de los periodistas sobre los archivos de Epstein y su relación con Bongino.

La Casa Blanca cerró la puerta el jueves a los llamados de una investigación adicional sobre la pesquisa de Epstein, asegurando que el presidente no recomendaría el nombramiento de un fiscal especial.

A pesar de que durante meses su gobierno había promocionado la esperada liberación de documentos adicionales, Trump criticó a sus propios partidarios esta semana por su fijación con la saga de los documentos sobre Epstein. El mandatario se refirió al tema como una “farsa” e intentó culpar a los demócratas, acusando —sin presentar evidencia— a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como al exdirector del FBI, James Comey, de inventar tales documentos.

Horas antes del jueves, la controversia sobre los archivos de Epstein había enredado los esfuerzos en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que recupera 9.400 millones de dólares en gastos federales, ya que los demócratas utilizaron acciones procesales para forzar votaciones sobre la liberación de los documentos junto con el paquete.

Eso frustró a los representantes republicanos, quienes intentaron forjar una solución que podría incluir una resolución a favor de la liberación de archivos "creíbles" relacionados con Epstein y sus actividades.

Trump no es ajeno al escrutinio

El propio Trump se ha enfrentado a años de escrutinio sobre su vida privada. El año pasado, por ejemplo, fue condenado por cargos graves en Nueva York en relación con pagos indebidos antes de las elecciones de 2016 a una estrella porno que afirmó haber tenido una relación sexual con el actual mandatario. Trump ha negado la relación.

Además, los vínculos de Trump con Epstein han sido bien documentados, aunque el presidente no ha sido acusado de comportamiento indebido en relación con su vida social.

Imágenes de video que NBC News sacó a relucir tras la acusación formal contra Epstein en 2019 mostraron a los dos charlando en una fiesta realizada en la finca de Trump en Mar-a-Lago en 1992. En el video, grabado en un momento en que Trump se acababa de divorciar, se le puede ver rodeado de mujeres jóvenes, a las que NBC identificó como porristas de los Bills de Buffalo.

También muestra a los dos hombres de pie y gesticulando hacia las mujeres en la pista de baile.

"Lo conocí como todos en Palm Beach lo conocían", dijo Trump cuando surgió el video. "Era una figura en Palm Beach. Tuve un desacuerdo con él hace mucho tiempo. No creo haber hablado con él en 15 años".

Archivos previamente liberados incluían una declaración de 2016 en la que una acusada relató haber pasado varias horas con Epstein en el casino de Trump en Atlantic City, pero no dijo si realmente conoció a Trump y no lo acusó de ningún delito.