Base Conjunta Elmendorf-Richardson.- El presidente estadunidense Donald Trump dijo que él y Vladímir Putin no alcanzaron un acuerdo el viernes para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque el mandatario ruso planteó que habían logrado un “entendimiento” en una reunión de la que proporcionaron escasos detalles pero se elogiaron efusivamente.

Momentos después, Trump declaró que planeaba hablar pronto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y con otros gobernantes europeos para informarles sobre las conversaciones.

“No hay acuerdo hasta que hay un acuerdo”, expresó Trump, y señaló que, aunque hubo muchos puntos en los que se alcanzó un acuerdo, en otros no lograron coincidir.