Trump autoriza al Ejército a actuar contra cárteles, dice el NYT

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado en secreto una orden que autoriza al Pentágono a emprender operaciones militares contra cárteles de la droga, al considerarlos organizaciones terroristas extranjeras, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.

Fuentes consultadas por el medio explicaron que esta directiva ofrece una base formal para que las fuerzas armadas estadunidenses actúen tanto en el mar como en territorio extranjero contra dichos grupos criminales. Tras la firma, el Ejército comenzó a desarrollar posibles planes de acción, aunque surgen interrogantes legales sobre las implicaciones de este enfoque.

El Times advierte que usar al Ejército en operaciones contra el narcotráfico podría implicar consecuencias legales complejas. Por ejemplo, existe la duda de si las muertes de civiles —incluso sospechosos de actividades delictivas— podrían ser consideradas asesinatos, dado que no habría un conflicto armado formalmente aprobado por el Congreso.

En respuesta al reporte, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo por correo electrónico que proteger a Estados Unidos fue siempre la prioridad de Trump, motivo por el cual se tomó la decisión de catalogar a diversos cárteles como grupos terroristas.

El Departamento de Defensa se negó a comentar sobre esta nueva política, mientras que el Departamento de Estado ya había designado oficialmente a varias organizaciones como amenazas terroristas extranjeras en febrero, entre ellas el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13). Según la dependencia, estos grupos representan una amenaza mayor que la del crimen organizado tradicional.

Durante una entrevista con el medio católico EWTN, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la designación permitirá a las autoridades utilizar más herramientas, incluidas las del aparato militar e inteligencia, para combatirlos. “Debemos verlos como organizaciones terroristas armadas, no sólo como redes de narcotráfico”, sentenció.

Sin embargo, el Times subraya que hay limitaciones legales internas. La autorización para el uso de la fuerza tras los ataques del 11 de septiembre solo aplica a Al-Qaeda y no se extiende automáticamente a otros grupos que el Ejecutivo etiquete como terroristas. Por tanto, Trump tendría que basarse en su autoridad constitucional para defender a la nación, posiblemente apelando al daño causado por las sobredosis de fentanilo.

Finalmente, el medio señala que aún no se conoce si los departamentos jurídicos de la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado han emitido opiniones legales definitivas sobre la validez de esta medida.