Trump afirma que EU atacó un barco que partió de Venezuela

Washington.- El presidente Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que partió de Venezuela.
El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.
El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narco-terrorista".
La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio.
