Tres heridos tras detonación de explosivo en autobús en Lima

Lima.- Tres pasajeros resultaron heridos este martes en un barrio de la capital de Perú luego de que una carga explosiva colocada por desconocidos detonó dentro de un autobús de transporte público, informaron las autoridades.

El coronel de la policía, Roger Cano, confirmó a la prensa local la explosión en el autobús de la empresa “Once de Noviembre” que recorre la ciudad desde el norte al este. Hace un mes un chofer y su ayudante, de otra unidad de la misma empresa, fueron asesinados en 14 disparos.

La fiscalía indicó que a causa de la explosión tres pasajeros quedaron heridos, los cuales fueron trasladados a un hospital cercano. Los agentes de la unidad de desactivación de explosivos revisaron el autobús que quedó con varios asientos y vidrios rotos.

La prensa local reporta casos en los que extorsionadores colocando explosivos en casas o tiendas. También asesinan a algunos choferes delante de los pasajeros, como escarmiento para quienes no quieren pagar los cupos. Los asesinatos han provocado protestas, aunque sin cambios en la lucha contra el crimen .

Las denuncias por extorsiones en Perú sumaron 15 mil 989 entre enero y julio de 2025, lo que significó un aumento del 28 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos oficiales.