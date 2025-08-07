Tragedia en Colombia: Disturbios cancelan concierto y dejan un muerto

Bogotá.- Lo que debía ser una noche de música terminó en caos. El concierto de la banda argentina Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá fue cancelado tras violentos disturbios que dejaron una persona muerta y al menos cinco heridos, según autoridades locales.

El conflicto se desató en los alrededores del recinto y se extendió al interior, donde presuntamente hubo enfrentamientos entre hinchas de equipos de fútbol. La víctima fatal habría sido arrollada por un vehículo mientras intentaba huir del caos.

La Policía Nacional intervino con unidades antidisturbios para controlar la situación. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, y la mayoría se encuentra en estado estable.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó los hechos como “absolutamente repudiables” y anunció una reunión urgente con autoridades y organizadores para esclarecer responsabilidades.

El Movistar Arena emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y aseguró que su prioridad fue proteger a asistentes y colaboradores.