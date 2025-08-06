Tragedia aérea en Ghana: 8 muertos en accidente militar

Ghana. - Un helicóptero militar se estrelló en Ghana este miércoles, causando la muerte de las ocho personas a bordo, incluidos los ministros de defensa y medio ambiente del país y otros altos funcionarios, informó el gobierno.

El ejército de Ghana indicó que el helicóptero despegó por la mañana desde la capital, Accra, y se dirigía al noroeste hacia el interior, hacia la zona minera de Obuasi en la región de Ashanti, antes de desaparecer del radar. Los restos fueron encontrados más tarde en el área de Adansi de Ashanti.

Se desconoce la causa del siniestro, y el ejército dijo que se estaba llevando a cabo una investigación.

El ministro de Defensa Edward Omane Boamah y el de Medio Ambiente Ibrahim Murtala Muhammed murieron junto con el vicepresidente del partido gobernante, el Congreso Nacional Democrático, un alto asesor de seguridad nacional y miembros de la tripulación.

Dolientes se reunieron en la residencia de Boamah, así como en la sede del partido, y el gobierno de Ghana describió el accidente como una "tragedia nacional".

Los medios estatales reportaron que la aeronave era un helicóptero Z-9 que se utiliza a menudo para transporte y evacuación médica.

Un video en línea del lugar del accidente muestra escombros en llamas en un bosque mientras algunos ciudadanos se acercan para ayudar.

El suceso es uno de los peores desastres aéreos de Ghana en más de una década. En mayo de 2014, un helicóptero de servicio se estrelló frente a la costa, matando al menos a tres personas. En 2012, un avión de carga se salió de la pista en Accra y chocó contra un autobús lleno de pasajeros, matando al menos a 10 personas