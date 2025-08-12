Toma federal de Washington anunciada por Trump evoca narrativas racistas

Washington.- El presidente Donald Trump ha tomado el control de las fuerzas del orden del Distrito de Columbia y ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de la capital del país, argumentando que estas medidas extraordinarias son en respuesta a una urgente crisis de seguridad pública.

Incluso cuando los funcionarios del distrito cuestionaron las afirmaciones subyacentes a su declaración de emergencia, el presidente prometió una "acción histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos y la miseria y peor". La retórica resuena con la utilizada por políticos conservadores durante décadas, quienes han denunciado a las ciudades estadounidenses, especialmente aquellas con poblaciones mayoritariamente no blancas o lideradas por políticos progresistas, como anárquicas o plagadas de crimen y en necesidad de intervención externa.

"Este es el día de la liberación en D.C., y vamos a recuperar nuestra capital", Trump prometió el lunes.

La acción de Trump evoca capítulos históricos incómodos

A medida que los efectivos de la Guardia Nacional llegaban a su cuartel general en el Distrito de Columbia el martes para muchos residentes, la perspectiva de que las tropas federales irrumpieran en los vecindarios del distrito representa una alarmante violación de la autonomía local. Para algunos, evoca capítulos históricos incómodos cuando los políticos usaron lenguaje para pintar ciudades y vecindarios históricamente o predominantemente negros con narrativas racistas para moldear la opinión pública y justificar acciones policiales agresivas.

April Goggans, residente de Washington desde hace mucho tiempo y organizadora comunitaria, declaró que no estaba sorprendida por las acciones de Trump. Las comunidades se habían estado preparando para una toma medida federal desde el verano de 2020, cuando Trump desplegó la Guardia Nacional durante las protestas por la justicia racial tras el asesinato de George Floyd.

"Tenemos que estar vigilantes", expresó Goggans quien ha coordinado protestas y campañas educativas sobre libertades civiles locales durante casi una década. Le preocupa lo que un aumento en la presencia policial podría significar para las libertades de los residentes.

"Independientemente de dónde te ubiques en el espectro político, entiende que esto podría ser tú, tus hijos, tu abuela, tu compañero de trabajo quienes sean brutalizados o tengan ciertos derechos violados", manifestó.

Otros residentes reaccionaron con sentimientos encontrados ante la orden ejecutiva de Trump. El crimen y la falta de vivienda han sido una preocupación principal para los residentes en los últimos años, pero las opiniones sobre cómo resolver el problema varían. Y muy pocos residentes comparten la visión catastrófica de Trump sobre la vida en la ciudad.

"Creo que Trump está tratando de ayudar a la gente, o a alguna gente", comentó Melvin Brown, residente de Washington. "Pero en cuanto a tratar de sacar a los sin hogar, eso no va a funcionar".

"Es como una curita para una herida de bala", expresó Melissa Velasquez, una persona que viaja diariamente a la ciudad. "Siento que ha habido un aumento en la detención de personas por su raza y cosas así, y por eso es preocupante, hay quienes sienten temor por cómo son percibidos mientras realizan sus actividades diarias".

Incertidumbre sobre lo que es un entorno seguro

Según funcionarios de la Casa Blanca, la Guardia Nacional se desplegará para proteger sitios federales y facilitar un entorno seguro para que las fuerzas del orden realicen arrestos. La administración cree que la presencia altamente visible de las fuerzas del orden disuadirá el crimen violento.

No está claro cómo define la administración proporcionar un entorno seguro para que las fuerzas del orden realicen arrestos, lo que genera alarmas para algunos defensores locales.

"El presidente anticipó que si estas tácticas de mano dura se arraigan aquí, se implementarán en otras ciudades mayoritariamente negras o morenas como Chicago, Oakland y Baltimore, en todo el país", explicó Monica Hopkins, directora ejecutiva del capítulo de D.C. de la Unión Americana de Libertades Civiles.

"Hemos visto antes cómo el control federal de la Guardia Nacional y la policía de D.C. puede llevar al abuso, la intimidación y las violaciones de los derechos civiles, desde helicópteros militares sobrevolando manifestantes pacíficos por la justicia racial en 2020 hasta la conducta descontrolada de agentes federales que permanecen protegidos de la justicia", señaló Hopkins.

Un historial de lenguaje denigrante

Durante generaciones, legisladores conservadores han utilizado lenguaje denigrante para describir la condición de las principales ciudades estadounidenses y han pedido una mayor acción policial, a menudo en respuesta a cambios demográficos en esas ciudades impulsados por poblaciones no blancas que se trasladan en busca de trabajo o seguridad frente a la discriminación racial y la violencia estatal. Los republicanos han pedido una mayor acción policial en las ciudades desde al menos los disturbios de Watts en 1965 en Los Ángeles.

El presidente Richard Nixon ganó la Casa Blanca en 1968 después de hacer campaña con una agenda de "ley y orden" para atraer a los votantes blancos en las ciudades del norte junto con acercamientos a los sureños blancos. Ronald Reagan ganó de manera similar sus dos elecciones prometiendo "ley y orden". Políticos que van desde el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani hasta el expresidente Bill Clinton han citado la necesidad de reducir el crimen como una razón para arrebatar el poder a ciudades como Washington durante décadas.

La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, calificó la toma federal como "inquietante" pero no sin precedentes. La alcaldesa mantuvo un tono mayormente mesurado durante una conferencia de prensa el lunes tras el anuncio de Trump, pero denunció el razonamiento del presidente como una "supuesta emergencia" y señaló que los residentes del distrito "saben que el acceso a nuestra democracia es tenue".

Trump amenazó con "tomar el control" y "embellecer" la capital del país durante la campaña y afirmó que el distrito era "una pesadilla de asesinatos y crimen". También argumentó que la ciudad estaba "horriblemente administrada" y dijo que "se la vamos a quitar de las manos a la alcaldesa". El presidente repitió comentarios que había hecho anteriormente sobre algunas de las ciudades más grandes del país durante su conferencia de prensa, incluidas Baltimore, Chicago, Los Ángeles, Oakland, California, y su ciudad natal de Nueva York. Todas están actualmente dirigidas por alcaldes negros.

"Mira Chicago, lo mal que está. Mira Los Ángeles, lo mal que está. Tenemos otras ciudades en una situación muy mala, Nueva York es un problema. Y luego tienes, por supuesto, Baltimore y Oakland. Ya ni siquiera las mencionamos. Están tan lejos. No vamos a permitir que suceda", sostuvo.

Los defensores de los derechos civiles ven la retórica del presidente como parte de una estrategia política más amplia.

"Es un manual que ha usado en el pasado", observó Maya Wiley, directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos.

La retórica del presidente "pinta un panorama de que el crimen está fuera de control, incluso cuando no es cierto, luego culpa a las políticas de los legisladores demócratas que están orientadas a la reforma y la seguridad pública, y luego afirma que tienes que intervenir y violar los derechos de las personas o exigir que se reviertan las reformas", explicó Wiley.

Agregó que el manual tiene una potencia especial en la capital porque la policía local del distrito puede ser colocada directamente bajo control federal, un poder que Trump invocó en su anuncio.

Líderes de derechos civiles denuncian la orden como una distracción injustificada

Las acciones de Trump en Washington y sus comentarios sobre otras grandes ciudades estadounidenses enviaron ondas de choque por todo el país, mientras otras ciudades se preparan para responder a una posible acción federal.

El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, aseguró en un comunicado que el plan de Trump "carece de seriedad y es profundamente peligroso" y señaló una tasa de criminalidad en Baltimore en su nivel más bajo en 30 años como una razón por la cual la administración debería consultar a los líderes locales en lugar de antagonizarlos. En Oakland, la alcaldesa Barbara Lee calificó la caracterización de la ciudad por parte de Trump como "alarmismo".

La administración ya enfrentó un conflicto entre el control local y el poder federal a principios del verano, cuando Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional para sofocar protestas y apoyar operaciones de control de inmigración en Los Ángeles a pesar de la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

"Este presidente hizo campaña con 'ley y orden', pero es el presidente del caos y la corrupción. No hay emergencia en D.C., entonces, ¿por qué desplegar la Guardia Nacional? ¿Para distraernos de su supuesta inclusión en los archivos de Epstein? ¿Para librar a la ciudad de personas sin hogar? D.C. tiene el derecho de gobernarse a sí misma. No necesita este golpe federal", sostuvo Derrick Johnson, presidente de la NAACP.