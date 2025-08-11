Tiroteo en una tienda Target deja tres muertos en Austin, Texas

Austin.- Un hombre armado abrió fuego el lunes en el estacionamiento de una tienda Target en la capital de Texas, matando al menos a tres personas, y luego robó dos autos durante una fuga que terminó con la policía usando un Taser para detenerlo al otro lado de la ciudad, dijeron las autoridades.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el sospechoso es un hombre de unos 30 años con "antecedentes de salud mental".

Davis dijo que el sospechoso huyó del lugar en un auto robado, lo destrozó y luego robó otro de un concesionario. Fue capturado en el sur de Austin, donde quedó bajo custodia, según informó durante una conferencia de prensa.

Dijo que los oficiales que respondieron encontraron a tres personas que habían recibido disparos en el estacionamiento de Target.

Robert Luckritz, jefe del Servicio Médico de Emergencias del Condado de Austin-Travis, informó que dos personas fallecieron en el lugar y que una fue trasladada a un hospital, donde también falleció. Añadió que otra persona recibió atención médica en el lugar por lesiones no relacionadas.

“Este es un día muy triste para Austin. Es un día muy triste para todos nosotros y mis condolencias a las familias”, dijo Davis. Añadió que no tenía información que revelar sobre las víctimas.

El tiroteo se produjo durante las compras de regreso a clases antes del inicio del curso escolar. Target no ha respondido a un correo electrónico de la agencia AP solicitando comentarios.

“Esta es una situación devastadora y mi corazón está con las víctimas y sus familias”, dijo el alcalde de Austin, Kirk Watson, en un mensaje en X. “Si bien esta investigación sigue activa y en curso, lo que diré es que este fue un acto de violencia armada repugnante y cobarde”.

En un Jiffy Lube que comparte estacionamiento con Target, los empleados se refugiaron y cerraron las puertas de la tienda en cuanto se percataron de un tiroteo. Paul Smith, empleado de la tienda de autos, dijo que vio a gente salir corriendo de sus autos en el estacionamiento, presa del pánico.

"Había regresado de Target hacía como un minuto", dijo Smith.

El tiroteo en Target se produce poco más de dos semanas después de un ataque en una tienda Walmart en Michigan. Un hombre apuñaló a 11 personas en la tienda de Traverse City el 26 de julio y ha sido acusado de terrorismo y múltiples cargos de intento de asesinato.